Cameroun : Mme Françoise Tsegue Abone, marraine de la 8ème édition du Festy Lekié

D’une édition à une autre, Festy Lekié est une manifestation culturelle qui prend de l’envergure populaire, avec pour objectif principal, la promotion des us et coutumes, la valorisation du patriotisme matériel et immatériel. Et au-delà de sa dimension culturelle, l’événement vise la promotion du développement local, le rassemblement et la cohésion sociale.



Pour porter ce flambeau du vivre-ensemble, l’édition 2024 de Festy Lekié, qui se tient su du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Batchenga, a jeté son dévolu sur une marraine. En effet, Mme Françoise Tsegue Abone est une passionnée de culture. Elle est également princesse d’une chefferie traditionnelle dans son département d’origine, la Lekié (région du Centre).



Ainsi donc, la digne fille du clan Menyagda de Nkol Bogo est honorée par les siens, avec cette nomination au prestigieux poste de marraine de la culture Eton, Manguissa et Batchenga. Quoique passionnée de culture, et restée attachée à ses racines malgré son alliance matrimoniale avec les Sawa (Littoral), Mme Françoise Tsegue Abone est par ailleurs opératrice économique basée à Douala.



Par ailleurs, elle a ainsi su conserver l'essentiel de son essence à partir de son arbre généalogique, jusqu'à ses rites et coutumes ancestrales. Ce qui lui permettra d'apporter une touche d'originalité à l’occasion de cette huitième édition de Festy Lekié qui se tiendra dans son arrondissement natal, Batchenga.



Et pour cette 8ème édition, en plus des rubriques déjà connues, il sera question de la pratique des rites ancestrales, avec un point d'honneur sur les langues maternelles, sans oublier la prestation des humoristes de renom tels que Disjoncté de Nazareth et Haricot Benh's. Festy Lekié s’avère donc un moment privilégié de prestations culturelles, dont les objectifs poursuivis visent, entre autres, à redorer le blason culturel des peuples Eton, Manguissa et Batchenga.



Selon la promotrice de Festy Lekié, Mme Mireille Isabelle Manga, il s’agit par ailleurs, « d’offrir une visibilité au département, selon les centres d’intérêts, créer des opportunités d’investissements à travers les partenariats, promouvoir les us et coutumes, et valoriser son art à tous les niveaux, et rendre le département de la Lekié plus accessible, pour en faire une destination touristique ».