Cameroun : Neima Shop, la solution contre la vie chère

Depuis quelques mois, et de plus en plus, le ministre du Commerce est sur le terrain, pour veiller à la surveillance des marchés, et surtout pour s’assurer de la disponibilité de certains produits de grande consommation.



Il s’agit également de démasquer toutes les pratiques illicites allant à contre-courant des mesures gouvernementales portant sur la lutte contre la vie chère. C’est le sens à donner à la visite effectuée par Luc Magloire Mbarga Atangana, ce 15 septembre à Yaoundé, auprès d’une entreprise citoyenne, SOACAM qui vient de mettre sur pied, des points de vente de proximité, à travers ses magasins Neima Shop.



Le ministre du Commerce était accompagné dans cette occasion, de ses plus collaborateurs de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes, de la direction du commerce intérieur et de la délégation régionale du Commerce du de la région du Centre.



« Le gouvernement reprend l’offensive dans une croisade que nous n’avons jamais abandonnée, celle de la lutte contre la vie chère, et pour l’accessibilité des produits de grande consommation, au plus grand nombre, mais avec un concept nouveau qui est mis en œuvre par un opérateur de tradition commerciale, le commerce de proximité », a déclaré le ministre du Commerce.



A Neima Shop du quartier Ekounou, l’espace de vente visité est suffisamment achalandé de cartons de riz (plusieurs variétés), de savon, huile végétale, tomate, thé, sel, entre autres. Le ministre du Commerce profitera de cet instant pour se rendre compte de la satisfaction exprimée par certains clients qui jugent les prix abordables.



Et selon le responsable régional Centre-Sud-Est, Hamza, « nous avons décidé de faire de SOACAM, une solution contre la vie chère, en multipliant nos points de vente, afin de faciliter l’accès de nos produits aux consommateurs, tout en pratiquant les prix homologués ».



Avec des prix destinés aux grossistes et demi-grossistes, mais accordés au consommateur final, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana demande aux autres opérateurs économiques de suivre l’exemple de Neima Shop. Il s’agit de tordre le cou aux maux qui menacent l’espace commercial, depuis le déclenchement de la crise en Ukraine : l’insécurité alimentaire et surtout, l’inflation sur le marché des produits de première nécessité.



« Des solutions existent dans nos magasins, avec des produits alimentaires de qualité. On est en train de développer une application digitale, une plateforme en préparation sur laquelle le consommateur pourra désormais commander son produit à la maison en un clic, à partir du téléphone », explique Aboubakar Souaibou, responsable marketing de SOACAM.



En effet, comme le souhaite le ministre du Commerce, le prix d’un point de vente de proximité doit être à la portée du consommateur moyen. A cet effet, Neima Shop, à travers ses magasins de Bertoua et de Yaoundé, se présente déjà comme la solution contre la vie chère.



Et dans l’entrepôt de SOACAM du quartier Ngousso à Yaoundé, les produits alimentaires stockés sont évalués à près de 3500 tonnes, ce qui augure des approvisionnements permanents, pour une autonomie de 60 jours au moins.