Cameroun: Neutralisation de deux preneurs d'otages et récupération d'armes de guerre à Lawa, près de la frontière du Tchad

Les corps des malfrats, identifiés comme Souleymanou Bouba, 27 ans, repris de justice, et son compagnon non identifié, ont été présentés à la population de Bibemi qui a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité.



L'opération a eu lieu dans la brousse de Lawa, arrondissement de Bibemi, près de la frontiere tchadienne. Elle a été menée par la 41e unité légère d'intervention du 4e BIR (Bataillon d’intervention rapide) sous le commandement du Sous-lieutenant Abba Malloum et de la coordination du Colonel Alain Thierry Olama, commandant du 4e BIR.

Cette opération s’est soldée par la neutralisation de deux présumés preneurs d'otages, récupération d'armes de guerre et d'autres objets. Le butin comprend 2 kalachnikov, 6 chargeurs (vides), 148 munitions, 48 étuis et des armes blanches ainsi que des téléphones portables et 480 nairas.



Les populations de Bibemi ont salué cet acte de bravoure des forces de défense et de sécurité. Le sous-préfet Ousmane Mahamat Taheer a invité les populations à plus de vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Les corps des malfrats ont été remis à la commune de Bibemi pour inhumation.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités camerounaises pour lutter contre l'insécurité transfrontalière et le grand banditisme en zone rurale. La neutralisation des deux présumés preneurs d'otages et la récupération d'armes de guerre constituent un coup dur pour les groupes criminels opérant dans la région.



Le sous-préfet Ousmane Mahamat Taheer a appelé les populations à plus de vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Cette collaboration est essentielle pour prévenir et combattre les actes de criminalité.