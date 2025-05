Cameroun : Nouveaux remorqueurs en mer pour le Port de Douala-Bonabéri

Étaient présents lors de la réception, le Consul Général du Cameroun à Dubaï, Donancier Mebouogue, et le Directeur régional Afrique de Damen Shipyards, Jan Van Der Vorm.



"Ces deux remorqueurs sont plus que des navires; ils représentent un symbole de notre engagement à offrir des services de haute qualité", a souligné le directeur général du port, Cyprus Ngo'o.



Ces nouvelles acquisitions visent à améliorer les services portuaires et à renforcer la compétitivité du Port Autonome de Douala.



La gestion du remorquage a été reprise par le PAD le 2 janvier 2021, avec des équipements obsolètes. Malgré cela, la Régie Déléguée du Remorquage (RDR) a réussi à renouer avec la croissance. L'exploitation de ces remorqueurs affirmant la souveraineté du Cameroun sur sa principale plateforme portuaire contribuera significativement à l'accroissement du chiffre d'affaires de la RDR. Le contrat de construction avait été signé le 19 octobre 2023, marquant une étape importante dans la modernisation des infrastructures portuaires.