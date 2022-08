Cameroun : Paul Biya a reçu le ministre tchadien des Finances, envoyé spécial du PCMT

L’émissaire de N’Djamena était accompagné du directeur adjoint du cabinet du chef de l’État tchadien.



L'entretien a duré une trentaine de minutes. L’envoyé spécial tchadien a déclaré qu’il était porteur d’un message du président Mahamat Idriss Deby destiné au Président Paul Biya. « C’est un message entre deux chefs d’Etat. Mais, il porte essentiellement sur l’excellence de la coopération et des relations séculaires que le Tchad et le Cameroun entretiennent. »



L’émissaire tchadien a « remercié le Cameroun pour le soutien qu’il apporte au Tchad en tout temps, particulièrement pendant cette phase de transition et annoncé le démarrage du dialogue national inclusif au Tchad. »