Cameroun – Premier Ministre : « On pouvait lire la désolation » dans le regard du DG de TV5 Monde

Yves Bigot a souligné que cette confusion résultait d'un enchaînement de non-validation éditoriale et d'erreurs techniques au sein de la chaîne francophone. Il a exprimé sa désolation face à cet incident et s'est engagé à prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.



Le Premier Ministre Joseph Dion Nguté a témoigné que lors de leur rencontre, « on pouvait lire la désolation » dans le regard d’Yves Bigot ainsi que dans son expression sincère du pardon qu'il est venu présenter aux autorités camerounaises et au peuple camerounais. Il a également souligné l'importance pour TV5 Monde d'apaiser la colère légitime des Camerounais face à cette confusion.



Cette rencontre entre le Premier Ministre du Cameroun et le PDG de TV5 Monde démontre l'importance accordée par les deux parties à rectifier cette situation malheureuse. Elle illustre également la volonté partagée d'établir une relation constructive basée sur le respect mutuel entre TV5 Monde et les autorités ainsi que le peuple camerounais.



Cet incident regrettable mais aussi ces excuses sincères présentées par Yves Bigot sont un exemple clair des consciences professionnelles qui reconnaissent leurs erreurs et cherchent activement à les rectifier tout en préservant une relation positive avec toutes les parties concernées.