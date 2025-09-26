Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Remise des sabres à la 41ᵉ promotion des Élèves Officiers de l'EMIA


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


La Cour d’Honneur du nouveau campus de l’École Militaire Interarmées (EMIA) à Ekoum-Abang a servi de cadre, ce jeudi 25 septembre 2025, à la cérémonie solennelle de remise des sabres aux Élèves Officiers d’Active (EOA) de la 41ᵉ promotion, marquant la fin de leur rigoureuse année probatoire.


  L'événement s'est déroulé dans l’arrondissement d’Awae (Département de la Mefou-et-Afamba, Région du Centre) et était présidé par le général de division Philippe Mpay, Commandant des Écoles et Centres d'Instruction Interarmées (COMECIIA).
 

Symbole du commandement et du sacrifice

 
Près de 376 Élèves Officiers ont rejoint la place d’armes par un défilé cadencé au pas de l’oie, rythmé par la Musique Principale des Armées, pour recevoir le symbole de leur nouveau statut. Les sabres ont été remis par les officiers parrains, parmi lesquels figuraient notamment le général de division Mpay, le colonel Nang Zengue Roger, Commandant l’EMIA, et le colonel Samnick Hervé Bérenger, Commandant l’École d’État-Major.

 
Par ce geste solennel, les anciens ont transmis les valeurs fondamentales du métier d’armes : la loyauté, la discipline, l’honneur et le sens du sacrifice. Le sabre, posé successivement sur les épaules du cadet avant d’être arraché avec vigueur des mains du parrain, est à la fois le symbole du commandement et de l'engagement à servir la Patrie jusqu’au sacrifice suprême.
 
 

Fin d'un cycle de formation intensif

 
Cette étape marque la fin d’un cycle intensif de formation initiale pour les élèves officiers. Leur année probatoire fut constituée de plusieurs modules à travers le territoire national, incluant :
  • Une formation commune de base à Tchabbal ;
  • Un stage d’aguerrissement en zone forestière à Motcheboum ;
  • Un passage par le Cours sur la Formation Rationnelle Accélérée à la Conduite au Centre de Formation Technique des Armées (CFTA).
La cérémonie s’est clôturée par un défilé militaire de la promotion et une photo de famille devant le mât central du campus d’Ekoum-Abang.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


