Cameroun : Remise des sabres à la 41ᵉ promotion des Élèves Officiers de l'EMIA

L'événement s'est déroulé dans l’arrondissement d’(Département de la, Région du Centre) et était présidé par le général de division, Commandant des Écoles et Centres d'Instruction Interarmées ().Près de 376 Élèves Officiers ont rejoint la place d’armes par un défilé cadencé au pas de l’oie, rythmé par la Musique Principale des Armées, pour recevoir le symbole de leur nouveau statut. Les sabres ont été remis par les officiers parrains, parmi lesquels figuraient notamment le général de division Mpay, le colonel Nang Zengue Roger, Commandant l’EMIA, et le colonel Samnick Hervé Bérenger, Commandant l’École d’État-Major.Par ce geste solennel, les anciens ont transmis les valeurs fondamentales du métier d’armes : la loyauté, la discipline, l’honneur et le sens du sacrifice. Le sabre, posé successivement sur les épaules du cadet avant d’être arraché avec vigueur des mains du parrain, est à la fois le symbole du commandement et de l'engagement à servir la Patrie jusqu’au sacrifice suprême.Cette étape marque la fin d’un cycle intensif de formation initiale pour les élèves officiers. Leur année probatoire fut constituée de plusieurs modules à travers le territoire national, incluant :La cérémonie s’est clôturée par un défilé militaire de la promotion et une photo de famille devant le mât central du campus d’Ekoum-Abang.