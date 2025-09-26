Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le Corps National des Sapeurs-Pompiers tient sa réunion de commandement semestrielle


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


Le général de division Mahamat Ahmed, Commandant le Corps National des Sapeurs-Pompiers (CNSP), a présidé du 24 au 26 septembre 2025 à Yaoundé la traditionnelle réunion de commandement pour le compte du second semestre de l’année.


  La rencontre a rassemblé le Chef d’État-Major du CNSP, les Chefs de Divisions, les Commandants des Groupements Territoriaux de Sapeurs-Pompiers, le Commandant du Centre National d’Instruction et le responsable du Centre social.
 

Bilan opérationnel et défis majeurs

 
Les points majeurs inscrits à l’ordre du jour couvraient plusieurs domaines stratégiques :
  • L’analyse du bilan opérationnel du Corps au cours de la période écoulée.
  • L’évaluation des mesures prises pour faire face aux défis actuels et futurs de la protection civile.
  • Les préparatifs liés à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.
  • Les préparatifs du 40ᵉ anniversaire du CNSP, prévu pour le 5 avril 2026.
 

Appel à la prévention et à la sensibilisation

 
Le général de division Mahamat Ahmed a profité de la réunion pour exhorter les participants à intensifier la sensibilisation auprès de la population. Il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des actions préventives, de diffuser des messages sur la sécurité incendie, de dispenser des formations de premiers secours et d’organiser des exercices d’évacuation.

 
Il est rappelé que le 118 est le numéro vert du CNSP dédié à la lutte contre les incendies, à la protection des personnes et des biens, à la prévention, à la gestion des catastrophes, ainsi qu’à la lutte contre leurs conséquences.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


