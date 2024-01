Cameroun : Trois humanitaires de Première Urgence Internationale enlevés par des présumés membre de Boko Haram

Il est important de rappeler que depuis 2014, plusieurs personnes dont des expatriés ont déjà été enlevées par Boko Haram dans cette zone proche du parc national de Waza, située dans le département du Logone-et-Chari à l'extrême-nord du Cameroun.



Cette nouvelle prise d'otages souligne une fois encore la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour lutter contre le terrorisme et garantir la sécurité des travailleurs humanitaires qui risquent leur vie pour aider les populations vulnérables. La communauté internationale doit rester unie face à cette menace et soutenir les efforts des autorités camerounaises pour mettre fin à ces actes de violence inhumains.



En conclusion, cet enlèvement rappelle cruellement que la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine qui requiert une action concertée, tant sur le plan national qu'international. Les travailleurs humanitaires méritent le respect et le soutien inconditionnels dans leurs efforts visant à soulager les souffrances des personnes touchées par les conflits armés. Il est essentiel que justice soit rendue et que tous les moyens possibles soient déployés pour ramener ces trois humanitaires sains et saufs auprès de leurs familles.