Cameroun : Un sénateur offre 500 kits scolaires et paie les frais examens scolaires de 100 élèves de Garoua

Pour la deuxième année consécutive, le sénateur a organisé une caravane de distribution de kits scolaires. Ce samedi 16 septembre 2023, l’élu a offert un don de 150 kits scolaires aux élèves et étudiants du quartier Kolléré dans l’arrondissement de Garoua 1er dans la région du Nord.



La cérémonie s’est déroulée le samedi 16 septembre 2023 à l’esplanade du Lawanat de Kolléré en présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Garoua 1er, Ismaïlou Adama, du maire de la ville de Garoua, Goura Beladji, du président du Conseil régional du Nord, Oumarou Ousmanou, et d’un parterre important d’autorités politiques et traditionnelles de la ville de Garoua.



L’étape de Kolléré constituait la troisième étape de l’opération de distribution du don de 500 kits scolaires. Le 9 septembre dernier, saisissant l’opportunité d’une grande remise de don de matériels scolaires la commune de Garoua 1er, le Sénateur a offert par la même occasion100 kits scolaires enfants de la commune de Garoua 1er.



Le samedi 16 septembre, avant de se rendre à Kolléré, une cérémonie de remise de 100 kits scolaires aux enfants de la commune de Garoua 2e a eu lieu à l’esplanade de la commune de Garoua 2e. L’opération va s’achever par la remise de 150 kits scolaires à la commune de Garoua 3e au cours de cette semaine.



En-dehors des kits scolaires, Garga Souaibou a pris en charge le paiement des frais d’examens scolaires de 100 enfants à Kolléré. Il s’agit de 25 candidats au CEP, 25 candidats au BEPC, 25 candidats au probatoire et 25 candidats au Baccalauréat.



Les bénéficiaires, à travers la voix de leur représentante, ont exprimé leur satisfaction et pris un engagement fort. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur votre soutien et nous espérons que vous continuerez à nous accompagner dans les projets à venir. Nous prenons ici l’engagement devant vous, nos parents et invités, de bien travailler afin que vous continuez à nous soutenir », ont-ils promis.



La rentrée est toujours synonyme de dépenses qui s’accumulent. De nombreux parents éprouvent le stress lié au manque de moyens pour faire face à cette période.