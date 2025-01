Cameroun-Vatican : ciel est sans nuage entre Yaoundé et le Saint-Siège

Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a reçu en audience, ce mercredi 8 janvier 2025, le Nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Son Excellence José Avelino Bettencourt.



Au menu des échanges, des préoccupations de routine entre le ministre dont incombent les questions de cultes et le représentant du Pape François, sans oublier l'actualité prégnante du moment, dont celles liées à la préservation de la paix au Cameroun en cette année électorale.



L'archevêque José Avelino Bettencourt a d'ailleurs souligné à propos que les relations entre le Cameroun et le Vatican sont excellentes, en citant par exemple la célébration des dix ans de l'accord-cadre entre le pays de Paul Biya et le Vatican qui ont eu lieu dernièrement en présence de l'envoyé du Saint Père, l'archevêque Paul Richard Gallagher.



Le ministre camerounais de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji a pour sa part souligné les bons rapports qui ont toujours existé entre le Vatican et le Cameroun, manifestés par les importantes visites des papes Jean-Paul II et Benoît XVI dans son pays. Ce qui témoigne à suffisance de l'excellence des relations entre les deux États.