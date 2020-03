Cameroun/Yaoundé : le maire veut assainir le transport urbain

Dans les rues de la capitale du Cameroun, l’état physique des taxis qui assurent le ramassage des personnes, laisse souvent à désirer. Longtemps plongé dans un désordre chronique, ce secteur névralgique qui favorise la mobilité urbaine nécessite aujourd’hui un assainissement. Car, les complaintes des clients sont nombreuses, avec entre autres, le mauvais comportement des conducteurs, un habillement indécent, le mauvais état des sièges, le maque de propreté et la surcharge que subissent les usagers. En prenant les rennes de la capitale camerounaise, le nouveau maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana entend prendre le taureau par les cornes. C’est dans cet ordre d’idées qu’il a présidé une importante réunion ce 17 mars 2020, afin de procéder à l’évaluation de l’état physique des taxis qui circulent dans le ville de Yaoundé.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de cette concertation à laquelle ont pris part les présidents des syndicats et fédérations des syndicats des transporteurs routiers urbains par taxi et petits cars, plusieurs prescriptions ont été formulées en direction des propriétaires et des chauffeurs de taxis et petits cars.

Ainsi donc, il leur est demandé de « rafraichir la peinture de leurs taxis (couleur jaune, sans fantaisie), à garnir des éléments détériorés tels que les pare-brise, les phares, les clignotants, les rétroviseurs, les monte-vitres, et ce dans un délai de sept jours à compter de la date de signature du présent communiqué ». À défaut de cela, « tout taxi non conforme trouvé en circulation sera mis en fourrière ». Bien plus, il sera systématiquement question de maintenir les taxis et les cars en circulation dans un état de propreté constant, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de ces véhicules de transport urbain. Il en est de même du port de la tenue vestimentaire qui devrait être présentable. Enfin, indique le communiqué du maire Luc Messi Atangana, les conducteurs doivent « respecter scrupuleusement le droit de « priorité » dont bénéficient les piétons aux passages cloutés, sous peine de contravention immédiate ».

Dans cette série de mesures qui rencontrent déjà la satisfaction des citadins, il est demandé aux présidents des syndicats et fédérations des syndicats des transporteurs routiers urbains et interurbains, de sensibiliser les membres de leurs corporations et autres acteurs du secteur d’activité concerné, sur la nécessité à se conformer aux mesures ainsi prescrites.