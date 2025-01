Cameroun : à la découverte du Centre technique agro-alimentaire de Douala

En même temps qu’il garantit la santé, le CTA-CAM préserve l’environnement à travers la promotion d’une production agricole écologique, a-t-on appris, à l’occasion de la rencontre de Jacquis Kemleu Tchabgou, président du Comité d’Orientation du CTA-CAM) avec la presse.



En plus d’un laboratoire d'analyses microbiologiques, d'analyses physicochimiques et de caractérisations sensorielles, le CTA-CAM offre une panoplie de formations en matière de bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, d’évaluation et amélioration des process technologiques et de la qualité des produits, tout en assurant une veille normative, technologique et commerciale.



Pour le patron du CTA-CAM qui est la plus grande unité d’analyses de produits du secteur de agro-alimentaire de la zone CEMAC, les objectifs d’assainissement du marché fixés par l’Etat, et le secteur privé vont davantage s’intensifier avec la mise en place du Centre technique agro-alimentaire du Cameroun, né en novembre 2016.



Elle a été créée en une période au cours de laquelle la situation économique en Afrique centrale était morose, les balances commerciales déficitaires à cause du faible taux d’exportation, du taux de transformation des produits locaux embryonnaire.



Pour sauver les meubles, le Cameroun a signé de façon isolée, les Accords de Partenariats Economiques (APE), qui consacrent le démantèlement des barrières tarifaires et douanières, ainsi que l’existence d’un marché de libre-échange entre les parties prenantes audits accords.



L’une des premières retombées de ce travail remarquable du gouvernement camerounais, l’UE et l’ONUDI, est la mise en place de l’outil stratégique et d’excellence, qu’est le CTA-CAM. Les missions de cet outil dont les activités à long terme permettront de favoriser la transformation de la matière première locale, de densifier le tissu industriel national et d’améliorer par voie de conséquence la compétitivité du secteur agroalimentaire identifiée dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), et dans le Plan d’Industrialisation du Cameroun (PDI), comme porteur de croissance sont désormais connues.



Elles ont été présentées à l’occasion d’une conférence de presse organisée le jeudi 9 janvier 2025 à Douala par le CTA-CAM, en présence des représentants des Associations de défense des droits et des intérêts des consommateurs, et des milieux d’affaires.



La rencontre visait plusieurs objectifs : faire connaitre que le CTA-CAM est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), faire connaitre le contexte de sa création, ses missions, son approche d’intervention, son démarrage en 2017, préciser ses domaines d’intervention, son rôle en matière de protection de l’espace économique, présenter ses partenaires, etc.



Le CTA-CAM a pour missions entre autres, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des produits, l’évaluation et l’amélioration des procédés technologiques, les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques de fabrication, la mise en œuvre des normes et règlements techniques agroalimentaires, la veille commerciale, technologique et normative, les analyses et essais des matières premières et produits finis accompagnés d’avis d’experts, le développement de des compétences des entreprises par la formation et la diffusion de l’information.



Au cours de la visite guidée du siège du CTA-CAM, situé au quartier Bali (Douala), qui s’est déroulée en marge de la conférence de presse, les professionnels des médias ont découvert une unité technique dotée d’appareils de pointe qui donnent raison à cette infrastructure d’occuper la position de leader en Afrique centrale.



Au regard de la qualité des entreprises agro-alimentaires membres, et de la qualité de ses instruments, l’on pourrait dire qu’il est outillé dans l’accompagnement des entreprises nationales engagées dans la course vers l’approvisionnement des marchés africains, dans le cadre de la ZLECAF.