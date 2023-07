Cameroun : alerte à l'utilisation du formol pour la conservation des aliments

Cette pratique, largement décriée par les consommateurs, représente un réel danger pour la santé publique. Le formol, également connu sous le nom de formaldéhyde, est une substance chimique toxique et cancérigène. Son utilisation dans les aliments compromet la sécurité des consommateurs et peut avoir des conséquences graves sur leur santé.



Face à cette situation préoccupante, le Sous-Préfet lance un appel à la vigilance de tous les consommateurs. Il leur demande d'être attentifs et de signaler immédiatement aux autorités compétentes les commerçants qui se livrent à cette pratique illicite.



Pour lutter contre ce phénomène, des descentes inopinées seront organisées dans les marchés et les commerces de la région. L'objectif de ces opérations sera de saisir les marchandises impropres à la consommation et de prendre des mesures strictes à l'encontre des contrevenants.



Le Sous-Préfet souligne également la responsabilité des commerçants véreux qui, dans leur quête effrénée de profits faciles, mettent gravement en danger la santé publique. Il appelle ces individus à prendre conscience des conséquences néfastes de leurs actes et à cesser immédiatement d'utiliser le formol dans les denrées alimentaires.



La protection de la santé des consommateurs est une priorité absolue, et il est impératif de signaler toute infraction aux autorités compétentes.