Cameroun : célébration des 45 ans de la mort de l’ancien Premier ministre André Marie Mbida

Cette année encore, un hommage bien mérité sera rendu à une figure emblématique ayant marqué l’histoire du Cameroun.



En effet, du 02 au 04 mai 2025, la ville de Yaoundé et la localité d'Efok, où repose André Marie Mbida depuis 1980, vont vibrer au rythme de la reconnaissance reconnue à un nationaliste, considéré comme le père de la République moderne du Cameroun. Plusieurs manifestations sont ainsi prévues à l’occasion du 45ème anniversaire de la mort du tout premier Premier ministre de l’Etat du Cameroun.



Au titre de ces activités, il est prévu des offices religieux (Paroisse Sainte Anne d’Efok), une conférence-débat, une projection documentaire et des activités sportives.



S’agissant de la conférence-débat qui aura lieu le 2 mai 2025 au Musée national de Yaoundé, plusieurs universitaires de renom vont exposer sur leurs pertinentes connaissances sur l’illustre disparu, dont la mémoire devrait être inscrite en lettre d’or dans la conscience collective du Cameroun.



Ainsi donc, le Pr Vincent Ntuda Ebode, enseignant à la faculté des sciences politiques de l’Université de Yaoundé II planchera sur le thème : « André Marie Mbida et la question de l’indépendance du Cameroun ».



Quant au Pr Joseph Ndzomo-Molé, enseignant de philosophie (Université de Yaoundé I), il exposera sur un sujet intitulé : « Et André Marie Mbida sauva l’honneur du Cameroun ». La réflexion autour de « André Marie Mbida ou l'affirmation des valeurs civilisationnelles noires.



Sur les traces de Aimée Césaire ? », sera développée par le Pr Cécile Dolissane Ebosse de la faculté des lettres et civilisations africaines de l'Université de Yaoundé I. Alors que l'historienne, Dr Alvine Assembe Ndi, questionnera André Marie Mbida sous le prisme de l'opposant et défenseur de la démocratie au Cameroun.



Par ailleurs, il reviendra au Dr Jean Chrysostome Bilobe Ayissi, historien militaire à l'Université de Yaoundé I, de parler du procès de l'incarcération d’André Marie Mbida, alors que le Dr Tomo Ndjobo va l’évoquer comme l'architecte du nationalisme camerounais et de la transition vers l'indépendance. Enfin, l'ingénieur agronome Victor Bella va entretenir l’auditoire sur les causes de l'échec politique d’André Marie Mbida.



Comme l’a si bien souligné le Dr Simon-Pierre Omgba Mbida, diplomate et fils de l’illustre homme d’Etat, « André Marie Mbida fut un personnage politique axial, central, incontournable de la politique camerounaise à son époque ». Cependant, il s’agit de poser sur la table, à travers ces manifestations commémoratives, le rôle historique majeur et de première importance qu’aura joué le Premier ministre André Marie Mbida, durant son court magistère de neuf mois (du 12 mai 1957 au 16 février 1958), mais plein de symboles pour l’avenir du Cameroun.



L’on retient qu’il aura marqué l’histoire du Cameroun par son leadership et son engagement pour l’indépendance et la construction nationale. Cela dit, son héritage doit être une inspiration devant guider sa postérité.