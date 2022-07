Cameroun : des trafiquants d'écailles de pangolin au tribunal à Yaoundé

Deux hommes comparaîtront devant le Tribunal de Première Instance d'Ekounou (Yaoundé) le 4 août prochain, pour répondre des infractions de détention illégale, et de trafic d'écailles de pangolin.



Ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de vendre plus de 386 kg d'écailles de pangolin au quartier Mimboman, à Yaoundé, lors d'une opération menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune de la région du Centre, avec la collaboration de la police. L'un des suspects est un Malien.



A la dernière audience, le 7 juillet, l’affaire a été renvoyée en raison de l'absence du juge. La prochaine audience prévue le 4 août sera consacrée aux débats. Une organisation chargée de l'application de la loi faunique, connue sous le nom de Last Great Ape Organisation (LAGA), fournit une assistance technique aux responsables de la faune dans le suivi de cette affaire.



Il convient de noter que les prévenus sont poursuivis pour détention illégale de trophées d’animaux sauvages, en violation de la loi faunique de 1994.



Conformément à la loi sur la faune, toute personne trouvée en tous temps et en tous lieux, en possession de tout ou partie d’un animal protégé, est considérée comme l’ayant tué et s’expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans ou à une amende pouvant atteindre 10 millions de francs CFA. Les pangolins sont l'une des espèces les plus trafiquées au monde.



On estime qu'entre 0,4 et 2,7 millions de pangolins sont chassés chaque année dans les forêts d'Afrique centrale. Le Cameroun abrite trois des quatre espèces de pangolins d'Afrique : le pangolin commun, le pangolin à longue queue et le pangolin géant. L'animal fait partie des espèces intégralement protégées au Cameroun par la loi faunique de 1994.