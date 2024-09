Cameroun : deux ingénieurs informaticiens arrêtés en possession de défenses d'éléphants

Les présumés trafiquants, dont deux ingénieurs informaticiens et un autre suspect, ont été arrêtés le 21 août lors d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des forêts et de la faune du Centre, en collaboration avec la division régionale de la police judiciaire du Centre.



Les suspects ont été trouvés en possession de deux défenses d'éléphant dans le coffre d'une voiture de marque Toyota Avensis.



Ils tentaient de vendre ces trophées d'éléphant au quartier TKC. Les défenses, qui pesaient près de 30 kg, portaient des marques indiquant qu'elles avaient été saisies et classées par les autorités en charge de la protection de la faune.



Un quatrième suspect a été placé en garde à vue, à la suite des déclarations des trois premiers suspects arrêtés. Il s'agit d'un colonel du ministère des Forêts et de la Faune à la retraite, qui a occupé plusieurs postes, notamment dans la gestion des parcs nationaux. LAGA, une organisation d’appui à l'application de la loi sur la faune sauvage, a apporté son aide technique au cours de l'opération.



Les suspects sont actuellement en gardé à vue au commissariat de police, tandis que les procédures judiciaires se poursuivent. Le commerce des défenses d'éléphants reprend progressivement dans le pays à la suite des mesures de sécurité rigoureuses prises aux frontières pendant la période de Covid-19, qui ont entravé certaines activités illégales.



En moins d'un mois, sept trafiquants ont été arrêtés pour détention illégale de défenses d'éléphants. Deux ingénieurs forestiers, un professeur dans un collège d’enseignement secondaire et un autre suspect ont été arrêtés en juillet avec quatre défenses d'éléphants dans le sud.



Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), on estime à 6 830 le nombre d'éléphants vivant dans le pays, ce qui en fait l'une des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique, comme le soulignent les groupes de conservation des éléphants.



Toutefois, cette population, comme les autres populations d'éléphants d'Afrique, est confrontée à des problèmes de survie en raison du trafic de défenses vers l'Asie, où la demande est forte. L'éléphant de forêt d'Afrique figure sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



Les éléphants sont totalement protégés et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), dont le Cameroun est signataire depuis 1989, interdit effectivement le commerce international des défenses d'éléphants. Malgré l'interdiction du commerce de l'ivoire, les éléphants continuent d'être tués.



Le gouvernement du Cameroun, par le biais de sa nouvelle loi sur les espèces sauvages, a prévu des sanctions plus sévères pour lutter contre ce commerce illégal. Selon la loi faunique de 2024, les quatre suspects encourent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans, et une amende pouvant atteindre 50 millions de FCFA, s'ils sont reconnus coupables.