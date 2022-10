Cameroun : deux trafiquants arrêtés avec 66 kg d'écailles de pangolin à Yaoundé

Au cours d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Centre, deux présumés trafiquants ont été arrêtés pour trafic d'écailles de pangolin à Yaoundé. C’était en collaboration avec la division régionale de la Police judiciaire.



Les deux trafiquants ont été appréhendés à la gare routière de Tongolo (Yaoundé), avec 66 kg d'écailles de pangolin dissimulés dans deux sacs de riz. Ils ont parcouru environ 70 km dans un véhicule de transport public de la ville de Ntui à Yaoundé, pour vendre les écailles. L'un des trafiquants, un Nigérian, est soupçonné d'être impliqué dans le trafic d'animaux sauvages depuis plus de quatre ans.



Les suspects appartiennent à un réseau de trafic d'animaux sauvages opérant dans la région du Centre. Ils ont collecté et acheté les écailles de pangolin auprès de villageois autour des localités du département du Mbam et Nkim, tels que Yoko, où ils ont incité des petits trafiquants. Les écailles ont été collectées et stockées dans la maison de l'un des trafiquants, qui est Camerounais.



Les pangolins, également connus sous le nom de fourmiliers écailleux, sont des mammifères. Ils possèdent de grandes écailles protectrices en kératine, dont la matière est similaire à celle des ongles des mains et des pieds, qui recouvrent leur peau. Ils sont les seuls mammifères connus ayant cette caractéristique.



Ce sont des animaux solitaires qui ne se rencontrent que pour s'accoupler et produire une portée d'un à trois petits. Ils vivent dans des arbres creux ou des terriers selon les espèces et se trouvent principalement en Asie et en Afrique sub-saharienne. Le pangolin est nocturne et se nourrit principalement de fourmis et de termites qu'il capture à l'aide de sa longue langue.



Le pangolin est l'un des mammifères faisant l'objet du plus grand trafic, avec une forte demande pour sa viande, sa peau, ses écailles et ses griffes. Cette demande décime la population de pangolins dans le monde entier. Au Cameroun, cet animal est totalement protégé par la loi faunique de 1994.