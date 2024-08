Cameroun : effondrement de la route Bonepoupa-Yabassi, la circulation paralysée

Le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, est descendu, accompagné de son état-major, sur l'axe Bonepoupa-Yabassi, dans le département du Nkam, région du Littoral, où une portion de la route nouvellement bitumée, s'est effondrée sur près d'une centaine de mètres, au petit matin du 14 août 2024.



« Nous constatons que la forte pluviométrie dans cette zone a influencé la partie souterraine de cet ouvrage. C'est un phénomène qui peut surprendre à tout moment, compte tenu de la morphologie du sol dans ce département. Nous voulons rassurer les uns et les autres qu'une solution palliative sera mise en place rapidement pour que le département du Nkam ne soit pas coupé des autres unités de la région du Littoral », a déclaré à la presse le gouverneur de la région du Littoral.



Il faut dire qu’un pick-up qui appartiendrait à la commune de Yabassi a été entraîné dans la chute, heureusement, sans une perte en vie humaine. Le gouverneur du Littoral (Douala), a ainsi pu s'enquérir de la situation, afin de prendre des mesures d'urgence.



Ainsi, dans l'immédiat, il s'agira de faire les aménagements nécessaires pour permettre aux petits véhicules de circuler sur le côté encore intact de la route. Par ailleurs, la circulation a été interdite pour le moment aux gros porteurs. Et une équipe du ministère des Travaux publics est attendue sur les lieux dans les prochaines heures.



La route Bonepoupa-Yabassi est un maillon de la route régionale sur un linéaire de 51,3 kilomètres. Et selon le ministère des Travaux publics, les travaux de construction ont été exécutés à hauteur d'environ 39 milliards de FCFA, par une entreprise camerounaise de construction de bâtiments et de travaux publics, dont le siège se trouve à Yaoundé.