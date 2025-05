Cameroun : inauguration du centre emplisseur de gaz domestique de Bamenda

La capitale régionale du Nord-Ouest a connu le 09 mai 2025, une grande effervescence avec plus de 3000 personnes qui ont assisté à une importante cérémonie de portée industrielle et sociale.



En effet, au nom du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba, inaugurait le centre unique de stockage et remplissage de gaz domestique de la région du Nord-Ouest.



Cette infrastructure industrielle, dotée de technologie de pointe, viendra autonomiser l'approvisionnement de cette énergie par les ménages et les PME. Par ailleurs, elle va contribuer à une amélioration significative de la production industrielle et de l'emploi selon les très hautes directives du président de la République Paul Biya.



Financés par la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH), et l'exploitation assurée par la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), ces travaux salutaires verront une baisse sensible du prix de la bouteille de gaz (12,5kgs), qui passera de 8.500 Fcfa à 6500 Fcfa.



La cérémonie de Bamenda intervient après la pose de la première pierre des centre d’Ebolowa et de Kumba, par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Ceci en plus du centre de Banyo dont l’inauguration est prévue le 16 mai prochain.



Il faut rappeler qu’un centre emplisseur de GPL est un dispositif technique de stockage et d’enfutage du gaz domestique. Les bouteilles de gaz y sont remplies, et retournées après consommation. Il s’agit ainsi pour les publics de contribuer efficacement et durablement à l’amélioration du bien-être des populations.



C’est une mise en œuvre de la politique gouvernementale qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement (SND30) visant à faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035.