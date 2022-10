Cameroun : l’ENAM lance les concours pour les étudiants étrangers de la CEMAC

Après plus de six décennies de fonctionnement, l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) est aujourd’hui engagée dans une nouvelle et ambitieuse phase qui consacre non seulement sa réhabilitation, une nouvelle offre de programmes arrimés aux exigences de l’heure, mais également une ouverture vers l’extérieur, avec notamment l’accueil des étudiants de la sous-région.



C’est dans cette optique que le directeur général de l'ENAM, Bertrand Pierre Soumbou Angoula, a signé ce 13 octobre 2022, une décision portant ouverture des concours pour le recrutement de 150 élèves de nationalités étrangères, ressortissants de la zone CEMAC, dans les cycles A et B des divisions administratives, des régies financières, de la magistrature et des greffes, au titre de l'année académique 2022-2023.



Les listes des candidats autorisés à concourir seront publiées au plus tard le 02 décembre 2022, pour vérifications et modifications le cas échéant. Par ailleurs, les épreuves écrites auront lieu les 07 et 08 décembre 2022 pour le cycle A, et les 12 et 13 décembre pour le cycle B. Pour les éventuels candidats des différentes filières, titulaires du baccalauréat, de la licence ou du master, et âgés de 17 à 32 ans, les modalités de ces concours peuvent être consultées sur le site Web de l'ENAM à l'adresse www.enam.cm



Il faut rappeler que l’ENAM du Cameroun a pour principale mission, la formation des fonctionnaires des services civils administratifs, financiers et judiciaires de l’Etat, et de la magistrature et des greffes. Pour ce faire, la prestigieuse Institution est placée sous la double tutelle technique et financière, respectivement du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et du ministère des Finances.



Les modifications engagées ces dernières années en son sein, permettent ainsi à l’Institution de mieux s’adapter aux évolutions du temps, avec à la sortie, des produits capables de répondre aux exigences et aux problématiques du monde actuel.



Par ailleurs, le top management de l’ENAM poursuit harmonieusement le programme de réhabilitation de ses infrastructures, à travers un contrat d’objectifs doté de 1,5 milliard de FCFA. Il s’agira, à terme, de viabiliser le cadre de travail pour le rendre conforme aux standards internationaux.