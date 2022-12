Cameroun : l’Institut Etoa Azegue et KAS désormais opérationnel

Il y a quelques années, ce qui était considéré comme une utopie, vient de se réaliser.



En effet, longtemps oubliée et privée de formations qualifiantes, seul gage d’une insertion dans le monde de l'emploi, la jeunesse de la région du Sud en général, et celle du département du Dja et Lobo en particulier, peut désormais affronter la vie avec sérénité.



Ce, grâce à la clairvoyance et à l'altruisme d'un homme : Sa Majesté, Albert Shérif Loulou. Car celui qui est par ailleurs chef de 3ème degré du village Oveng par Zoétélé, vient d'offrir le bien le plus précieux à ses jeunes compatriotes avec notamment, la création et la mise en service d'un centre de formation professionnelle.



L’Institut supérieur polyvalent Etoa Azegue et KAS, puisqu’il s’agit de lui, est une école de formation professionnelle uniquement dédiée aux métiers de la santé. Cette structure de formation professionnelle vient répondre à un manque criard de ce type de pôle de formation dans la région natale du chef de l’État.



Futuriste, cette prestigieuse institution a officiellement ouvert ses portes le 31 octobre dernier, au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence très remarquée du délégué régional de la Santé publique du Sud, Robert Bidjang, des autorités administratives, des élites et forces vives du Sud, ainsi que des autorités traditionnelles. Incubateur de connaissances, l'Institut supérieur Etoa Azegue et KAS formera dans les filières telles que : l’anesthésie, l’ophtalmologie, la gérontologie, la kinésithérapie, etc.



Toute chose qui va en droite ligne de la vision du chef de l’État, Paul Biya de faire de la jeunesse, le véritable fer de lance de la nation. Celle-là même qui conduira le Cameroun vers son émergence, prévue à l'horizon 2035.



A la suite de cela, le promoteur de l’Institut supérieur polyvalent Etoa Azegue et KAS de Zoétélé, a tenu à exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude au groupement Mvog Ella, à l’élite et à toutes les populations, pour avoir accepté que la toute première institution supérieure privée du Sud, dédiée aux sciences de la santé, s'installe sur leurs terres.



« Je remercie également, Mgr Christophe Zoa, l’évêque du diocèse de Sangmelima, pour toute la sollicitude qu'il a portée à ce projet, ainsi qu'au préfet du Dja et Lobo pour son accompagnement », a déclaré le chef de 3ème degré du village Oveng.