Cameroun : la Foire du manioc s’ouvre ce 22 septembre à Sa’a

Le décor est planté depuis quelques jours, avec la pose des banderoles sur certaines artères de la capitale camerounaise. Et les préparatifs vont bon train, au sein du comité d'organisation, en vue d’une grande mobilisation des toutes les parties prenantes, en faveur de la 6ème édition de la Foire du manioc et de ses dérivés.



Cette année, la manifestation foraine se tiendra à Sa'a, avec la cérémonie officielle d'ouverture, ce 22 septembre, et à Yaoundé, pour la suite de ses articulations, les 23 et 24 septembre 2022. C'est pour décliner au public les nombreux contours de cet événement et surtout, les innovations attendues, que les organisateurs ont animé une conférence de presse le 20 septembre, dans la salle des Actes de la mairie de Yaoundé 1er.



C’est donc en partenariat avec les maries de Sa’a et de Yaoundé 1er, que l’association ANI-International organise l’édition 2022 de la Foire du manioc et ses dérivés. En effet, pendant trois jours, ce sera un autre rendez-vous des femmes rurales et des acteurs du développement. Il sera également question pour les maires de Sa’a et Yaoundé 1er, Jean Blaise Noah Messina et Jean Marie Abouna, d’initier des rencontres autour d’un objectif commun d’autonomisation de la femme.



Pour cette rencontre entre les producteurs locaux et les acteurs de la transformation et de la commercialisation, l’on annonce la participation d’une cinquantaine d’exposants, constitués des coopératives des femmes, des institutionnels et des opérateurs privés. A cette occasion, Romuald Dzomo Nkongo, délégué général de l’association ANI-International invite le public à venir « vivre cette foire originale des produits dérivés du manioc ». Par ailleurs, il remercie « les différents partenaires qui permettent cette année à la manifestation de monter en puissance ».



Autonomisation

Dans le cadre de l’autonomisation des femmes, ANI-International a créé en 2016, le Réseau des productrices et transformatrices de manioc la Lekié (REPTRAMAL), étant donné la place prépondérante que les femmes occupent dans la filière manioc. Dans cette perspective, il s’agit d’accompagner les femmes rurales, en vue de réaliser dans les meilleures conditions, la production et la transformation du manioc, et d’avoir un packaging adapté pour une meilleure commercialisation des produits issus du manioc.



Il en est de même du renforcement des capacités des femmes à travers des formations, la recherche des financements et l’octroi du matériel agricole, entre autres. Ainsi donc, l’autonomisation de la femme passe par les activités génératrices de revenus, avec en prime, la promotion des produits « made in Cameroon ».



Et sur le terrain, ANI-International intervient dans divers projets liés à l’assainissement, l’eau, l’insertion professionnelle et l’autonomisation des femmes. Les différentes articulations de la manifestation foraine portent principalement sur : une exposition-vente des produits dérivés du manioc, une caravane, la dégustation, le concours du plus long bâton, et le concours de Miss manioc.



Il faut rappeler qu’au Cameroun, et dans plusieurs pays du monde, le manioc (qui compte une trentaine de produits dérivés), est la deuxième culture vivrière après le maïs, et la deuxième denrée de base après le riz.