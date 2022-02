Cameroun : la diaspora nationale expose son savoir-faire à Promote 2022

L’ambassade du Cameroun en France est présente au Salon International de l’Entreprise, de la Pme et du Partenariat de Yaoundé, à travers une initiative dénommée : « L'ambassade du Cameroun et sa diaspora : l'ambition d'une contribution efficace à l'émergence économique du Cameroun ».



Cette initiative qui est soutenue par André-Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, vise à permettre à des entrepreneurs camerounais de l'Hexagone, de participer à ce salon international et de saisir les nombreuses opportunités qu'offre ce type d'évènement.



Elle participe ainsi de la mise en œuvre de la politique impulsée par le président Paul Biya, qui consiste à impliquer les Camerounais de l'extérieur dans les affaires du de leur pays, et de les associer aux politiques de développement national. Le stand de l'ambassade du Cameroun à Promote abrite ainsi une trentaine d'entreprises relevant des secteurs aussi divers que : le BTP et l'immobilier, la santé, l'éducation, le conseil et l'expertise, l'informatique, les services, le transport et le tourisme, l'agroalimentaire, la mode, la culture et la communication.



Au nombre des facilités mises en place par l’ambassadeur du Cameroun en France, pour accompagner ces entreprises figurent : la gratuité des visas pour une durée de six mois, permettant aux entreprises participantes de faire le suivi post-Promote de leur projet au Cameroun ; la mise à disposition d'un stand gratuit de 52 mètres carrés, situé dans le pavillon « Made in Cameroon » et des facilités douanières pour le transport des produits destinés à la foire Promote, entre autres. Et au menu de cette présence il y a une exposition, une projection vidéo, des rencontres B2B et une conférence.



La Chambre Internationale pour le Conseil et la Promotion des entreprises (CICP), entreprise participante, a ainsi une conférence publique et gratuite le 22 février 2022, sur le thème : « La création des partenariats industriels, techniques et financiers avec les entreprises étrangères ».



La 8ème édition de Promote, qui se tient au Palais des Congrès de Yaoundé, prendra fin le 27 février prochain. L’événement rassemble les entreprises de toutes tailles, les administrations, les agences de régulation, les institutions, les représentations diplomatiques et organisations diverses. Il accueille à chaque édition plus de 1000 exposants de 30 pays.