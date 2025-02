Cameroun : la douane veut éliminer les goulots d'étranglement sur les principaux corridors

La direction générale des douanes du Cameroun est préoccupée par la situation qui règne sur les corridors Douala-Kribi-Bangui et Douala-Kribi-Ndjamena. En effet, a corruption y règne et cela est d’ailleurs connu de tous les usagers qui empruntent ces axes.



A l'initiative du directeur général des douanes Fongod Edwin Nuvaga, une campagne de sensibilisation de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques est conduite depuis quelques jours, pour rendre ces corridors attractifs. La mission est conduite par Nkenfua Vincent, inspecteur dans les services centraux. La campagne s'adresse aux chefs secteurs des douanes, à leurs collaborateurs, aux partenaires et aux usagers.



Ainsi, à l'intention des acteurs évoluant dans la région du Nord, un séminaire a été organisé à Garoua ce 27 février, dans la salle de conférences de l'Agence de régulation des télécommunications (ART). Vincent Nkenfua a engagé Raymond Touagai, chef secteur des douanes du Nord et ses collaborateurs à adopter les bonnes pratiques, en mettant au centre de leurs actions, la promotion de l'éthique, l'intégrité et la déontologue.



Il a été rappelé aux gabelous et aux différents partenaires que seuls trois check-points conventionnels existent sur le corridor Douala-Kribi-Bangui-Ndjamena. Ils sont situés à Yassa (Littoral), Bonis (Est), Dang (Adamaoua). Enfin, les partenaires sont édifiés sur les nouvelles mesures douanières.