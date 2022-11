Cameroun : lancement de la prime de qualité du cacao à Monatélé

L’esplanade de la mairie de Monatélé, région du Centre, a servi de cadre, le 3 novembre dernier, à la cérémonie de lancement de la distribution de la prime de qualité du cacao, au profit des producteurs du département de la Lekié.



Cette cérémonie présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a connu la présence, entre autres, du directeur général de l’Office national du cacao et café (ONCC), Michaël Ndoping, par ailleurs président du Comité chargé du suivi et du paiement de la prime de qualité du cacao, des autorités administratives, municipales et traditionnelles.



Comme l’a si bien relevé Prosper Mbassi Bessala, maire de Monatélé, « la prime qualité cacao vise à inciter les producteurs à commercialiser un produit de haute qualité et de valoriser davantage les ventes groupées dans le but d’améliorer leurs revenus, et rehausser de manière incidente, l’image de l’origine du label Cameroun à l’international ». Il a par ailleurs été créé une société coopérative, Agropastorale de la commune de Monatélé (AGROCOM COOP-CA).



A travers la prime de qualité, il s’agit ainsi de gratifier les producteurs de cacao qui se sont distingués, au cours des campagnes 2018/2019 et 2019/2020, par la mise en marché d’un produit de qualité, consolidant ainsi l’image de marque de la fève camerounaise sur les marchés internationaux.



Il faut rappeler que cette prime a été instituée par le président Paul Biya, en soutien aux producteurs de cacao très affectés par la grave crise qui a secoué le marché international au cours de la campagne 2016/2017, avec la chute de près de 40% des cours mondiaux. Sur le plan national, la présente opération concerne 97 localités des sept régions productrices de cacao, pour un montant global de 1,824 milliard de FCFA, au bénéfice de 26 225 producteurs, au titre des campagnes 2018/2019 et 2019/2020. Pour ce qui est de la part du département de la Lekié, la dotation représente 113,852 millions de FCFA.



Pour sa part, afin de perpétrer des actions de soutien permanent, Martin Zinga, le représentant des producteurs sollicite des pouvoirs publics des Centres d’excellence, et des magasins de stockage équipés. Il faut dire que le département de la Lekié, dans la région du Centre, est un bassin de production du cacao au Cameroun.



Bien plus, ce département fut le premier à engager le mouvement avant-gardiste de structuration des organisations des producteurs, sous la houlette de l’ONCC, du CICC et du gouvernement. Et ce mouvement précurseur a été lancé à Monatélé, chef-lieu de ce département particulier de l’histoire du Cameroun.



C’est d’ailleurs la fève de la Lekié qui a permis à l’industrie chocolatière mondiale de découvrir les saveurs exceptionnelles du cacao du Cameroun, et ses qualités organoleptiques, à travers le cacao de la localité de Nkog-Ekogo, dont le chocolat est aujourd’hui consommé dans les plus grandes tables en Europe, sous le label « Chocolat Reine Astrid ».