Cameroun : le Groupe DEE-LITE poursuit son expansion à Yaoundé

Depuis quelques années, la grande distribution est en pleine expansion au Cameroun, avec plusieurs enseignes qui inondent les grandes villes, telles que Douala, Yaoundé ou Bafoussam.



Dans la capitale camerounaise, à l’entrée du mythique quartier résidentiel Bastos, se dresse désormais, le Star Mall dont la cérémonie officielle d’ouverture a été présidée ce 14 décembre 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. C’était en présence du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Ayissi, de l’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun et du chargé d’Affaires de l’ambassade de l’Inde au Cameroun.



Cet espace de vente est la quinzième unité au Cameroun de cette grande chaine de détail, d’origine hollandaise, après Douala (Vallée Besseke, Bonabéri, Akwa, PK14, Ndokoti) et celles exploitées en location dans les stations-services Ola Energy. Les amateurs de glaces, gâteaux, smoothies et shakes auront le privilège, de déguster les douceurs les plus fines et les plus fraîches au monde.



Avec la présence d’un géant de l'électronique et de l'électroménager, les produits haut de gamme, ainsi que les technologies intelligentes seront dorénavant à la portée des ménages de Yaoundé.



Prenant la parole au cours de la cérémonie, avant la coupure du ruban symbolique, le ministre du Commerce s’est réjoui du « choix opportun de la période d'ouverture de ce point de vente grand public, qui coïncide avec la période très sensible de fin d'année, la saison des fêtes, la haute saison par excellence ».



« Le centre commercial Star Mall a pour ambition d'être le showroom préféré du « made in Cameroun », au cœur de la capitale, avec tous les effets qui en découlent, tant en termes de création d'emplois, en l'occurrence pour les jeunes personnes, et en termes de développement de nouveaux métiers », a rappelé le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana.



En effet, le Groupe DEE-LITE envisage de porter la part du « made in Cameroun » à 50% dans ses magasins et grandes surfaces, à l'horizon 2025, avec la construction de deux nouveaux centres commerciaux à Bertoua et à Douala-Yassa.



Le Groupe fondé en 1991, est composé de cinq entreprises dont trois industries et deux sociétés de distribution. Il emploie 2 016 salariés dont 98% de Nationaux. Pour ce qui est du Star Mall de Yaoundé-Bastos, et s’étend sur une superficie de 7 500 m², sur trois niveaux, composé de neuf boutiques.



Il a été conçu pour recevoir environ 2 000 visiteurs par jour, soit 600 000 visiteurs l'an, avec 115 parkings aménagés (60 en façade et 55 en sous-sol). Il s’agit d’un investissement total de FCFA 6,3 milliards réalisé en trente mois, qui à terme, devrait générer environ 300 emplois (dont 162 directs et 140 indirects).



Enfin, la mise en service de cette nouvelle infrastructure commerciale s'inscrit dans le cadre des orientations de la Stratégie nationale de développement qui couvre la deuxième décade 2020-2030 de la Vision 2035 (SND30), notamment le premier pilier, relatif à la transformation structurelle de l’économie nationale.