Cameroun : le PM procède au lancement du complexe de sidérurgie moderne de Kribi

En sa qualité de représentant personnel du chef de l'Etat Paul Biya, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a procédé ce lundi 30 décembre 2024, à la pose de la première pierre des travaux de construction du complexe sidérurgique moderne de Kribi, un projet d'acier porté par Cameroon Stell SARL.



Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre camerounais a invité toutes les parties prenantes à soutenir ce projet majeur, car il répond directement aux priorités définies par la Stratégie nationale de développement 2020-2030, notamment en matière de transformation industrielle, de création d'emplois et de diversifications économiques.



Bâti sur 50 hectares dans la zone industrialo-portuaire, le complexe sidérurgique moderne de Kribi dont la phase de construction ira de janvier 2026 à juin 2027, soit 18 mois de mise en place des infrastructures industrielle, doit produire un million de tonnes d'acier par an, dont le coût de réalisation est évalué à la somme de 1000 milliards.



La phase d'exploitation est fixée de juillet 2027 à décembre 2027, ce qui va marquer le début des activités de production durant la première année. L’usine sera mise en service avec une capacité initiale de production de 300 000 tonnes d'acier par an. Cette étape va inclure le traitement du minerai du fer brut provenant du gisement de Mbalam, suivi de sa transformation en produits finis, tels que des barres d'armatures, des tôles galvanisées.



Le Complexe sidérurgique moderne de Kribi va créer pour un premier temps, 2000 emplois directs. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de Kribi Guy Emmanuel Sabikanda a exprimé sa fierté sur ce projet de grande envergure qui est né de la volonté du président Paul Biya.