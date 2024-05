Cameroun : le gouvernement bloque l’augmentation des prix des boissons

Il n’y aura pas d’augmentation des prix de la bière au Cameroun, du moins jusqu’à nouvel avis. C’est ce qui ressort de la séance de travail présidée ce jeudi 16 mai 2024, par le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, et à laquelle ont pris part les représentants du Syndicat national des distributeurs de boissons hygiéniques du Cameroun (Synasdibohycam), du Syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun (Synedeboc), la présidente du Conseil national de la consommation, des représentants des associations de défense des droits des consommateurs et du ministère de l’Administration territoriale.



Les discussions intenses qui ont duré près de quatre heures, ont révélé de profondes difficultés rencontrées par le secteur, appelant à la restructuration du secteur brassicole dans sa globalité.



Le ministre du Commerce a insisté sur ce point, sur la nécessité urgente de cette réorganisation, prenant en compte les enjeux de la libéralisation prochaine du secteur du commerce dans le contexte de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf).



Luc Magloire Mbarga Atangana a appelé l’attention de tous les participants sur cette question fondamentale qui peut induire si la réorganisation indispensable n’est pas opérée, la disparition des pans entiers du secteur de la production et de la distribution au sein de l’écosystème économique.



Les distributeurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les charges supplémentaires auxquelles ils sont confrontés, tandis que les détaillants ont soulevé des problèmes de disponibilité des produits et d'une fiscalité pesante qui impacte leur activité.



le ministre du Commerce a souligné l'importance de traiter ces préoccupations avec les administrations compétentes lors d'une prochaine réunion élargie prévue dans un mois. Car, le volet des prix n’est en effet que la résultante de nombreux autres facteurs et ne saurait donc être traité de façon isolée.



En attendant, il a été décidé que les prix homologués resteraient inchangés, une décision saluée par les consommateurs. Cette issue, favorable aux consommateurs, est le fruit d'un dialogue républicain et responsable entre toutes les parties prenantes lors de ces discussions.