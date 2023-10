Cameroun : le ministre de la Santé publie un livre sur 200 belles citations de Paul Biya

En tant que fervent admirateur de Paul Biya, Manaouda Malachie cherche à explorer et à éclairer la pensée politique du président camerounais. Ce livre de 208 pages compile des citations significatives issues des 40 années de magistrature de Paul Biya, en fournissant des contextes explicites pour chacune d'entre elles. Son but est de permettre aux lecteurs de mieux comprendre la vision politique de Paul Biya et d'apprécier son parcours en tant que dirigeant du Cameroun.



L'ouvrage contient une citation en quatrième de couverture qui, selon le ministre de la Santé, justifierait une candidature de Paul Biya en 2025. Cette citation provient du discours d'ouverture du deuxième congrès extraordinaire du RDPC le 5 juillet 2001, où il est déclaré que tant qu'un Camerounais ne pourra pas satisfaire ses besoins fondamentaux, avoir accès à l'éducation, et bénéficier des soins de santé auxquels il a droit, la mission ne sera pas accomplie, explique Actu Cameroun.com.