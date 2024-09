Cameroun : le ministre des Transports reçoit le nouveau représentant-résident de l'ASECNA

Après sa prise de fonction officielle intervenue le 14 juillet 2024, le nouveau représentant-résident de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Félix Samey Priso, a été reçu en audience le 17 septembre dernier par le ministre des Transports du Cameroun, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè.



Il faut dire que cette première visite au ministre des Transports intervient quelques jours avant le comité des ministres qui se tiendra le 27 septembre 2024 à Dakar. Cette importante session sera consacrée à la désignation d'un nouveau directeur général de l'ASECNA.



Dans son propos liminaire, le ministre Ngallè Bibéhè a félicité son hôte pour sa brillante promotion comme représentant-résident de l'ASECNA. Tout en remerciant le ministre des Transports pour son accueil, Félix Samey Priso lui a fait part de son désir de connaître les différents services du ministère des Transports avec lesquels il sera appelé à collaborer.



Durant les échanges, plusieurs problématiques ont été abordées notamment celles relatives à la situation actuelle des aéroports du Cameroun. Enfin, le ministre des Transports a émis le souhait que l'Agence donne un nouveau visage à l'aviation civile au Cameroun.



Pour cette rencontre, le ministre des Transports était accompagné du secrétaire général, du conseiller technique n°1, du chef de la division de l'aviation civile, du représentant de la division des études, de la planification, de la programmation et de la coopération ainsi que des chefs des cellules de suivi et de communication.