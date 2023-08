Cameroun : le ministre du Commerce primé par les Awards de l’Avenir

A la faveur de l’audience accordée ce 21 août 2023, à l’Immeuble rose à Yaoundé (le ministère du Commerce) par le lauréat, le promoteur de cette initiative, Zéphirin Koloko, qu’accompagnaient ses proches collaborateurs, a justifié les motivations qui ont guidé les choix des Awards de l’Avenir.



En effet, le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana a été primé pour sa politique de lutte contre la vie chère qu’il mène depuis des années dans son pays, et qui porte aujourd’hui des fruits.



Comme on peut le constater, le monde entier a été secoué ces dernières années, non seulement par l’épidémie du Covid-19, mais aussi par la crise russo-ukrainienne. Ainsi, l’on a redouté, à travers les pays et les continents, une montée des prix à la consommation, avec pour corollaire la vie chère, et même la famine que tous les gouvernements du monde redoutaient.



« Mais le ministre du Commerce a pu tordre le coup à ce double phénomène, en faisant que les marchés locaux soient ravitaillés à temps, et que les consommateurs puissent accéder aux produits de grande consommation », relève Zéphirin Koloko.



D’où la distinction attribuée à Luc Magloire Mbarga Atangana. Sa présence permanente sur les marchés apparait ainsi comme un exemple à encourager, un argument parmi tant d’autres qui ont motivé le comité scientifique, dirigé par le Pr Joseph Ntouda Ebode, pour honorer le membre du gouvernement.



Cette action est d’ailleurs impulsée par le président Paul Biya, avec des effets concrets sur le terrain de la consommation, et des approvisionnements des marchés. Il faut rappeler que les Awards de l’Avenir qui étaient à leur 3ème édition, ont été couplés, le 14 août dernier, à la célébration de l’anniversaire de la rétrocession de la presqu’ile de Bakassi au Cameroun.



A cette occasion, le président de la République du Cameroun a reçu le Prix du Sage africain. Et le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, représentant personnel du chef de l'Etat Paul Biya était présent à la cérémonie de remise de cette distinction, à l'hôtel Hilton de Yaoundé.



Et le ministre du Commerce ne pouvait rester insensible, face à cette marque de reconnaissance de la Nation, en direction de son action au sein du gouvernement camerounais depuis des années.



« Merci beaucoup, je suis très touché. Je reçois cette distinction avec beaucoup de plaisir. Nous ne la considérons pas comme un aboutissement, mais comme un nouveau départ », dira-t-il.



Prenaient part à cette audience, entre autres, l’inspecteur général du ministère du Commerce, Magellan Omballa, et Nicanor Djinang Zanga, le directeur des Affaires générales de ce département au centre des préoccupations des pouvoirs publics.