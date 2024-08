Cameroun : le ministre du Commerce reçoit le nouveau président du Conseil d’affaires Turquie-Cameroun

Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, a reçu en audience ce lundi, 26 août 2024, Dr Ihsa Sahin, coordonnateur de DEIK pour l'Afrique de l'Ouest, et nouveau président du Conseil d'affaires Turquie-Cameroun, qu’accompagnait l’ambassadeur de Turquiee au Cameroun, S.E. Volkan Isikci.



Les échanges ont porté sur la nécessité d'intensifier les échanges commerciaux, avec Dr Ihsa Sahin qui a proposé un modèle innovant dans le domaine des échanges.



A la tête d’une entreprise déjà active dans divers secteurs tels que la construction, l'industrie et le matériel de santé, il se dit prêt à faciliter ces connexions. Une mission économique turque est d’ailleurs prévue dans les jours à venir, dans le but d’accroître les volumes des échanges et à promouvoir les produits locaux sur le marché turc.



Le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana a souligné que la Turquie constitue un partenaire stratégique pour le Cameroun, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement de son pays à créer un environnement propice aux investissements étrangers. Il a mis l'accent sur l'importance de l'agro-industrie, insistant sur la nécessité de transformer les produits locaux pour les mettre sur le marché.



« Notre objectif est d’établir une industrie locale capable de transformer nos produits, conformément à notre politique d’import-substitution », a-t-il ajouté, soulignant que cet objectif ne pourra être atteint qu'à travers un partenariat mutuellement bénéfique.



Par ailleurs, le ministre du Commerce a insisté sur les atouts du Cameroun, notamment son accès privilégié à plusieurs marchés internationaux. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande Bretagne offre un accès à 500 millions de consommateurs, en franchise de droits de douane et taxes de douane, et sans restrictions quantitatives.



Tandis que l'AGOA permet l’accès à un nombre illimité de produits camerounais, en franchise de droits de douane, au marché américain. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont le Cameroun est non seulement pays fondateur, mais également l’un des piliers aujourd’hui, à travers l’Initiative sur le commerce guidé de la Zlecaf, représente également une opportunité majeure.



Mais c’est le lieu de reconnaitre que le pays fait face à un double défi : augmenter sa production et développer sa capacité de transformation locale pour exporter des produits avec une valeur ajoutée. Le partenariat avec les opérateurs turcs dont l’expertise est avérée en cette matière est à saluer dans ce contexte.



Enfin, le ministre camerounais du Commerce et le président du Conseil d'Affaires Turquie-Cameroun sont convenus de la nécessité de la création de joint-ventures entre opérateurs des deux pays, afin de mutualiser ces avantages réciproques. Les chiffres témoignent de l'essor de cette coopération : le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et le Cameroun a atteint 277,3 millions de dollars en 2022, en hausse par rapport aux 238,3 millions de 2021.



Les investissements turcs au Cameroun dépassent désormais les 900 millions de dollars.