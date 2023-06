Cameroun : le personnel du LABOGENIE en grève dès le 26 juin prochain

Après plusieurs crises sociales enregistrées en son sein, il y a quelques années, le Laboratoire National de Génie Civil du Cameroun (LABOGENIE) fait encore parler de lui aujourd’hui.



En effet, face à certains dysfonctionnements internes que connait l’entreprise dirigée par Moufo Jean, le personnel du LABOGENIE, a décidé d'entrer en grève dès le 26 juin prochain. Les employés prétendent avoir épuisé tous les recours visant à trouver une entente à l'amiable, pour sortir l'entreprise de la chute et assurer la prise en compte des droits du personnel, et des meilleures conditions de travail.



A ce jour, les revendications portées par le personnel sont restées lettre morte. Et décidément, l'heure n'est donc plus à la négociation, mais à l'action, pour faire plier le top management de cette structure qui est chargée de garantir la qualité des travaux de construction d’infrastructures de génie civil.



C’est la quintessence de la lettre de l'ensemble du personnel en date du 13 juin 2023, adressée au délégué régional du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du Centre.



« Face à tous ces dérapages graves, qui plongent aujourd'hui le LABOGENIE dans l'agonie, l'ensemble du personnel cesse d'être spectateur et prend l'engagement de dénoncer toutes ces manœuvres malsaines. Aussi, considérant d’une part, le refus catégorique du top management de dialoguer avec les délégués du personnel, et, d'autre part, l'exclusion de trois d'entre eux, de l'enceinte du LABOGENIE, et malgré votre intervention. Nous sommes malheureusement contraints de déposer ce préavis de grève pour la réclamation de nos droits, et la mise en place des moyens permettant de relever de manière durable cette entreprise de souveraineté nationale », peut-on lire.



Réclamations du personnel

Les principales réclamations portent sur la situation des délégués du personnel, mutés, sans consentement préalable, sans délai des arriérés de salaires de certains personnels délaissés par le top management ; les coupures arbitraires des salaires du personnel permissionnaire ou malade ; la régularisation de la situation du personnel dont le contrat a expiré ; le reversement des impôts prélevés ; le reversement systématique des cotisations à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).



Pourtant, le conseil d'administration du Laboratoire National de Génie Civil qui s'est réuni le 28 décembre 2022 à Yaoundé, en sa quarante sixième-session, sous la présidence de Shey Jones Yembe, président dudit conseil, « a félicité la direction générale pour la qualité du travail effectué et la clarté des documents présentés ».



Les travaux portaient alors sur l'examen du projet du budget-programme de l'exercice 2023, à la suite du programme d'actions de la période 2023-2025 approuvé lors de la 45ème session.



Après examen détaillé des documents, le conseil d'administration avait adopté le budget de l'exercice 2023, en recettes à 12, 670 milliards de FCFA et 12, 046 milliards de FCFA en termes de dépenses.



Bien plus, les communiqués finaux des 41ème et 44ème sessions du conseil d'administration tenues les 14 juin 2021 et 16 juin 2022, indiquent que le LABOGENIE a réalisé des performances financières positives.



Les résultats satisfaisants, renforcés par le paiement des salaires attestent que cette société, selon le personnel, jouit d'une santé reluisante qui devrait se refléter sur le traitement qui lui est dû, et sur l'état de ses équipements techniques.