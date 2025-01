Cameroun : le prix record de 5000 FCFA le kilogramme de cacao obtenu cette semaine

Dans la région du Centre, la localité de Biakoa (arrondissement de Mbangassina, département du Mbam et Kim), a été le théâtre le 29 janvier dernier, d’un marché témoin de vente groupée du cacao, sous la supervision du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.



En effet, 202 tonnes de cacao de grade 1 ont ainsi été cédées au prix record de 5000 FCFA le kilogramme. Cette performance exceptionnelle s'inscrit en droite ligne de la politique de valorisation de la filière cacao impulsée par le chef de l'État, Paul Biya. La vente qui a réuni les autorités administratives du département du Mbam et Kim et les forces vives locales, a vu s'affronter trois opérateurs économiques, tous soucieux d’emporter la mise.



L'Office national du cacao et du café (ONCC) a animé le marché qui a abouti à cette offre historique, permettant aux producteurs d'encaisser directement, et sans intermédiaire, la somme colossale d'un milliard dix millions de FCFA.



« Ce prix de 5000 FCFA est tout, sauf le fruit du hasard », a déclaré le ministre du Commerce rappelant les mesures prospectives et déterminantes prescrites par le chef de l’État à l’issue de la campagne cacaoyère 2016/2017 qui produisent aujourd’hui leur plein effet, à savoir : l’instauration d’une prime incitative de qualité, la réduction de moitié du montant de la redevance à l’exportation et la densification des Centres d’excellence de traitement post-récolte. Les résultats parlent aujourd’hui d’eux-mêmes », a précisé le ministre du Commerce.



Il a par ailleurs souligné que les marchés de ventes groupées constituent un exercice de transparence économique, favorisant une collaboration harmonieuse entre producteurs et exportateurs. Le ministre du Commerce a exhorté ces derniers à entretenir des relations de partenariat et non d’adversité les uns envers les autres, car va-t-il relever, « producteurs et exportateurs constituent les maillons d’une même chaîne ».



Le ministre camerounais du Commerce a enfin invité les producteurs à faire un usage judicieux de ces importantes ressources en les gérant en bon père de famille.