Cameroun : les cacaoculteurs du Dja et Lobo reçoivent 50 millions de FCFA pour la « Prime Paul Biya »

Comme partout où le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, est passé depuis le début du mois, à travers les principaux bassins de production du Cameroun, en vue de la distribution de la prime de qualité du cacao aux planteurs, il y avait effervescence le 22 novembre à Djoum.



En effet cette ville carrefour, historique et mythique, située dans la région du Sud, à quelques kilomètres du la République du Congo, démontre depuis quelques années, son dynamisme dans la commercialisation du cacao, selon le maire Foumane Ngane Vincent.



Ainsi, la place des fêtes de cette ville de la région du Sud (département du Dja et Lobo), a été prise d’assaut ce jour-là par les planteurs, acteurs de la filière cacao/café, autorités administratives et politiques et populations riveraines, pour vivre un événement qui consacre l’accompagnement des pouvoirs publics en faveur du monde rural. L’événement a d’ailleurs été marqué par la présence du gouverneur du Sud Félix Nguele Nguele.



Il faut dire que la prime de qualité du cacao a été instituée par le président Paul Biya, en soutien aux producteurs de cacao, très affectés par la grave crise qui a secoué le marché international au cours de la campagne 2016/2017, avec la chute de près de 40% des cours mondiaux.



A travers cette prime, il est question de gratifier les producteurs de cacao qui se sont distingués, au cours des campagnes 2018/2019 et 2019/2020, par la mise en marché d’un produit de qualité, consolidant ainsi l’image de marque de la fève camerounaise sur les marchés internationaux. Sur le plan national, la présente opération concerne 97 localités des sept régions productrices de cacao, pour une enveloppe globale de 1,824 milliard de FCFA, au bénéfice de 26 225 producteurs, et au titre des campagnes 2018/2019 et 2019/2020.



Amélioration des pratiques post-récolte

Pour ce qui est du département du Dja et Lobo, au terme su travail abattu par le comité en charge du suivi et du paiement de la prime de qualité aux producteurs, dont le président est le directeur général de l’Office national du cacao et du café (ONCC) ; Michael Ndoping, l’enveloppe allouée est de 50,120 millions de FCFA. Les producteurs de Djoum, Sangmélima et Meyomessi reçoivent en tout 37,724 millions de FCFA.



« Au-delà de la magnanimité reconnue et célébrée du chef de l’Etat, l’arrondissement de Djoum s’illustre en effet par une amélioration continue des pratiques post-récolte et de la structuration des organisations de producteurs, des facteurs qui constituent une condition sine qua non pour prétendre à la prime qualité », a rappelé le ministre du Commerce aux planteurs du Dja et Lobo.



« N’acceptez plus les ventes de cacao humide dans la nuit, et comme depuis 2006, conservons notre produit pour les ventes groupées ou les ventes sous-conventions », a rappelé pour sa part aux bénéficiaires, Magellan Mbang, président de la CAD-COOP-CA, et représentant des cacaoculteurs de Djoum.



Et malgré la dynamique coopérative des planteurs du département du Dja et Lobo, et l’augmentation du tonnage, les planteurs ont tenu à exprimer quelques doléances à l’endroit du ministre du Commerce : la création d’un centre d’excellence post-récolte pour poursuivre l’amélioration de la qualité, la réalisation du programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC), et l’établissement des cartes professionnelles.