Cameroun : les étudiants en communication de l’ESSTIC promeuvent les produits locaux

Depuis quelques années, le constat a été établi que les produits fabriqués localement, le « Made in Cameroon », sont pour la plupart peu consommés, à cause de leurs prix jugés élevés.



Alors que le rapport qualité-prix est peu satisfaisant, l’on constate également une consommation importante des produits étrangers, parfois plus chers et même plus néfastes pour la santé, à cause des produits chimiques qui s’y trouvent.



Il s’avère ainsi nécessaire de se pencher sur le positionnement des entreprises camerounaises, vis-à-vis des firmes étrangères. Ainsi, le Groupe ELATE de l’ESSTIC, à travers ses connaissances en communication, et avec l’expertise de certains professionnels, s’est donné pour mission d’aider les entreprises locales à mieux communiquer sur leurs produits, afin de mieux se positionner sur le marché local.



L’objectif visé est d’augmenter l’exportation des produits locaux, favoriser la consommation des produits qui répondent aux normes sanitaires, la lutte pour le développement durable, la mise en avant des cultures locales à l’échelle nationale et internationale, et la promotion de l’entrepreneuriat jeune dans le but d’aider le gouvernement dans sa politique économique.



C’est dans cette optique que va se tenir une conférence, le 05 juin 2024, à l’ESSTIC de Yaoundé, sous le thème : « nation branding : stratégie de promotion du Made in Cameroon ». Cette conférence modérée par Bertrand Owona, journaliste à Royal FM, sera développée en cinq axes, à savoir : la théorie sur le Made in Cameroon, la signification du concept ; la promotion du Made in Cameroon par les institutions étatiques ; la stratégie de promotion sur le digital par une entreprise locale ; la stratégie de promotion ou de positionnement utilisée par les entreprises locales : un succes story avec Portia Chuchu (Creative designer of Omolemo Ankara Creations).



Il faut rappeler que chaque axe sera développé par un professionnel du domaine.



Par ailleurs, il est également prévu une projection de films publicitaires des entreprises partenaires. A cette occasion, il sera accordé à celles-ci quelques minutes de présentation afin de mieux se vendre auprès du public.



Le Groupe ELATE (union en langue locale) est constitué de 10 étudiants de la 11ème promotion de la filière communication des organisations niveau 3 de l’ESSTIC.