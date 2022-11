Cameroun : les planteurs de Yakadouma reçoivent 54 millions de la « Prime Paul Biya »

Depuis le 3 novembre dernier, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana sillonne les bassins de production du cacao, en vue de la distribution de la prime de qualité du cacao aux producteurs, au titre des campagnes 2018/2019 et 2019/2020.



En effet, après Monatélé (Lekié) et Ayos (Nyong et Mfoumou), dans la région du Centre, la ville de Yokadouma (Boumba et Ngoko), dans la région de l’Est, a constitué la troisième étape de son périple. C’était au cours d’une cérémonie présidée à la place des fêtes de la ville, ce 15 novembre 2022. C'était en présence des autorités administratives, municipales, traditionnelles et des producteurs du département. L'on notait également la présence du directeur général de l'ONCC, du président du conseil exécutif du CICC, de l'administrateur du FODEC et des représentants des organisations socioprofessionnelles de la filière cacao, entre autres.



Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, qui était déjà à Yokadouma le 18 août 2022, pour le lancement de la campagne cacaoyère 2022/2023, a salué la grande mobilisation des forces vives du département de la Boumba et Ngoko. Il faut dire que le département de la Boumba et Ngoko se positionne au premier rang pour l'ensemble de la région de l'Est, avec 54,477 millions de FCFA à distribuer à 559 cacaoculteurs. La prime de qualité du cacao (Prime Paul Biya), vient en sus de la rémunération régulière des producteurs, au titre de la vente normale, ceci grâce à la politique de modération fiscale prônée par le président Paul Biya.



Commercialisation du cacao

Le ministre du Commerce a du reste salué la bonne organisation des opérations de commercialisation du cacao dans le département de la Boumba et Ngoko. Et de nombreuses organisations de producteurs y sont actives, sans oublier la qualité du produit qui a connu ces dernières années, une nette amélioration. Il en est de même du dynamisme exprimé par les jeunes, dans le cadre du Programme New Génération piloté par le CICC, dont le directeur général Michael Ndoping est par ailleurs président du Comité interministériel chargé du suivi et du paiement de la prime de qualité du cacao.



A travers la prime de qualité, il est ainsi question de gratifier les producteurs de cacao qui se sont distingués, au cours des campagnes 2018/2019 et 2019/2020, par la mise en marché d’un produit de qualité, consolidant ainsi l’image de marque de la fève camerounaise sur les marchés internationaux. Sur le plan national, la présente opération concerne 97 localités des sept régions productrices de cacao, pour une enveloppe globale de 1,824 milliard de FCFA, au bénéfice de 26 225 producteurs, et au titre des campagnes 2018/2019 et 2019/2020.



En effet, il faut rappeler que cette prime a été instituée par le président Paul Biya, en soutien aux producteurs de cacao, très affectés par la grave crise qui a secoué le marché international au cours de la campagne 2016/2017, avec la chute de près de 40% des cours mondiaux.