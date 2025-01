Cameroun : manque d'oxygène dans un avion de Camair-Co de la ligne Douala-Garoua

Dans un communiqué rendu public, « la direction générale de Camair-Co a informé son aimable clientèle que, lors du vol régulier QC222 du 5 janvier 2025, à destination de Garoua, une dépressurisation en cabine s'est produite en phase d'approche de l'aéroport de Garoua, nécessitant le déploiement immédiat des masques à oxygène par l'équipage, dans un souci de confort pour les passagers ».



À l'aéroport international de Garoua, l'équipage a immédiatement effectué une descente contrôlée et un atterrissage en toute sécurité, conformément aux procédures définies par le constructeur. Et après l'atterrissage, les passagers et membres d'équipage ont débarqué normalement.



« L'appareil a été mis à la disposition des équipes techniques pour un contrôle afin de garantir le bon déroulement des opérations futures », peut-on apprendre. A la suite de cette situation, la direction générale de la Camair-Co a tenu à présenter ses « sincères excuses pour le désagrément causé à la clientèle ».



Enfin, elle rassure que le programme d'exploitation se poursuit de manière sereine.