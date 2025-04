Cameroun : préparation de la Journée de la Métrologie 2025

La Salle de Conférences du ministère du Commerce a abrité le 15 avril dernier, la première réunion préparatoire à l'édition 2025 de la Journée Mondiale de la Métrologie, qui coïncidera avec le 150ème anniversaire de la Convention du Mètre et les 70 ans de l'Organisation internationale de métrologie légale.



Présidée par Freddy Noah Ava, directeur de la Métrologie, de la Qualité et des Prix (DMQP), cette rencontre qui a rassemblé de nombreux acteurs du secteur, a permis non seulement de présenter les termes de références de cette édition commémorative, mais également de recueillir diverses contributions visant à garantir le succès de cette célébration au Cameroun.



L'édition 2025 est placée sous le thème : « Des mesures à tous les temps et à tous les peuples », un choix qui, selon Noah Ava, « souligne l'importance des mesures dans la manière de façonner notre passé, notre présent et notre futur ».



Le directeur a rappelé que la métrologie, en tant que science, sous-tend de nombreux aspects de notre quotidien et joue un rôle fondamental dans l'équité des échanges commerciaux, les avancées scientifiques et le développement industriel. Il convient de rappeler que plus de 100 pays et économies participent aujourd'hui au système de mesure mondial.



Depuis novembre 2023, les organes directeurs de l'UNESCO ont d'ailleurs proclamé le 20 mai comme Journée mondiale de la métrologie. En raison de la célébration de la Fête Nationale de l'Unité le 20 mai, le Cameroun a opté pour un léger décalage. Les festivités se tiendront ainsi au début du mois de juillet 2025.



La prochaine réunion préparatoire est programmée pour le 6 mai 2025 et permettra de présenter les différents projets thématiques.