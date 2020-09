Cameroun : sept ministres indemnes après un grave accident de la route

Le cortège d'une importante délégation ministérielle qui se rendait à l'Extrême-Nord a fait un accident de la route ce samedi matin.



La délégation comprend sept ministres qui sont en déplacement dans la zone pour constater les dégâts des inondations et assister des sinistrés.



Plusieurs personnes ont été blessées dans l'accident dont les circonstances sont encore imprécises. Des travaux sur une route et la mauvaise visibilité sont en cause, ont rapporté des médias locaux.



Selon la CRTV, les sept membres du gouvernement ont pu boucler leur visite dans la zone. Blessée, la ministre Celestine Ketcha s'est montrée rassurante.