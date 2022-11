Cameroun : un colloque sur la géographie se tient à Yaoundé

Comme discipline académique, objet de recherche et d’enseignement, la géographie a suivi au Cameroun une évolution institutionnelle et scientifique.



Ainsi, sur le plan institutionnel, son développement a connu l’aventure de l’enseignement supérieur au Cameroun, depuis 1961. Et à ce jour, l’on compte 13 départements de géographie et assimilés, où officient près de 200 enseignants chercheurs, tous grades confondus, pour environ 750 étudiants de master et doctorants.



C’est pourquoi, en plus de la production classique des résultats de la recherche, le colloque de la refondation de la géographie qui se tient du 3 au 5 novembre 2022 à Yaoundé, sera aussi l’occasion de la constitution de la charte des métiers de la géographie. Il y sera par ailleurs question d’envisager, avec des bases certaines, la création de l’Ordre national des géographes (ONG). Face à la demande sociale, les géographes camerounais n’ont pas toujours répondu à la hauteur des attentes.



Par ailleurs, ils n’ont pas su convaincre la société de l’importance de cette discipline. Le colloque organisé par la Société Camerounaise de Géographie (SCG), a pour objectif de faire la vitrine sur la production et l’expertise géographique nationale et sous-régionale.



Il est structuré autour de cinq axes : l’afro-endogénéisation des concepts et théories géographiques ; les innovations méthodologiques et ordonnancement de la recherche géographique ; la production et diffusion de l'information géographique ; la rédaction scientifique ; l’enseignement de la géographie et l’encadrement des travaux à l'ère du numérique éducatif ; la valorisation de l’expertise géographique.



Sur le plan académico-heuristique, la géographie camerounaise a connu une évolution en trois phases principales, à savoir la géographie coloniale et postcoloniale, la géographie des pères fondateurs camerounais et la géographie moderne. Société savante académique à caractère scientifique, apolitique et à but non lucratif, la Société Camerounaise de Géographie (SCG) a été créée sous forme d’association, conformément du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association au Cameroun.



Elle regroupe en son sein des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des professionnels des métiers en rapport avec la géographie ou les disciplines connexes. Sa mission essentielle est d’accompagner la politique du gouvernement en matière de recherche, d’enseignement et d’appui au développement, dans le domaine spécifique de la géographie. Et cela se fait par la production, la diffusion, la vulgarisation et la valorisation des résultats de recherche.



En plus de faire progresser les connaissances scientifiques dans le domaine de la géographie et des disciplines connexes, la SCG vise à accompagner le gouvernement dans la conduite et la réussite de la SND30. « Car, géographier, c’est créer des emplois et booster le développement des territoires », reconnait le Pr René Joly Assako Assako, président de la SCG.



Selon Paul Tchawa, Pr titulaire de géographie, chef de département de géographie à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’université de Yaoundé I, par ailleurs secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun et vice-président de la SCG, « chaque discipline, dans le cadre de son introspection épistémologique questionne son utilité.



La géographie ne pas déroge pas à cet exercice et, après de chaudes empoignades intra-disciplinaires sur la problématique de son objet, encore une question épistémologique, elle a, par son implication et à l’épreuve des faits, clarifié la question de son utilité ».



Cela dit, il était temps que les géographes répondent d’une même voix, à propos des grands enjeux de l’heure. Car, il est question de donner une meilleure visibilité à une discipline, en la mettant en lien avec le développement de la société. Toutefois, le défi majeur reste celui de la pérennisation de la communauté des géographes.