Cameroun : une « campagne de l’unité » contre la vie chère

La célébration de la 51ème édition de la fête nationale du Cameroun le 20 mai prochain, est un moment important de communion, de consolidation de l’unité nationale. C’est aussi un moment de grande consommation, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires de première nécessité.



Et c’est le sens à donner aux actions promotionnelles mises en place par l’entreprise citoyenne de distribution DOVV, qui compte une dizaine de surfaces de vente dans la seule ville de Yaoundé. Il s’agit également de valoriser les produits « made in Cameroon » dans ses supermarchés.



Et d’ailleurs, dans les rayons des différents espaces, des produits du terroir (poisson d’eau douce, « ndolé » lavé, fruits et légumes, haricot, tomate, viande de bœuf, poulet, oignons, découpes de viandes locales et produits transformés), côtoient fièrement ceux importés, en vue de répondre à la demande des consommateurs.



Ainsi, une action de ventes promotionnelles, baptisée « campagne de l’unité contre la vie chère », qui va s’achever le 31 mai prochain, a été lancée la 15 mai 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, accompagné de ses plus proches collaborateurs, et du président national de la Ligue camerounaise des consommateurs (LCC), Delor Magellan Kamgaing, le tout sous la conduite du président directeur général du Groupe DOVV.



Parmi les actions concrètes à entreprendre au cours de cette période de promotion, la division de la boulangerie va proposer des produits « made in Cameroon », en mettant sur le marché, des pains et des beignets à base des farines locales.



Blocage des prix

Il faut rappeler que « la campagne de l’unité contre la vie chère » intervient au terme des concertations présidées à Yaoundé par le ministre du Commerce, et regroupant les acteurs des filières riz, blé, ciment, huile de palme brute, et marquées par la confirmation de la capacité des opérateurs économiques à poursuivre l’approvisionnement des marchés, ce en dépit de quelques difficultés. Il y a également eu des descentes à Douala, pour l’ouverture de nouveaux centres commerciaux.



Cela dit, il était aussi question pour le ministre du Commerce, ce 15 mai, de s’assurer de la disponibilité des produits dans certains supermarchés de Yaoundé. Pour Luc Magloire Mbarga Atangana, « il n’est pas normal qu’après la fin de la conjoncture internationale, de la pandémie du coronavirus, les consommateurs n’assistent pas à un retour d’ascenseur ».



Et pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, il faut saluer l’action de certains promoteurs des principales grandes surfaces, à l’exemple de DOVV. « Les consommateurs sont assurés de passer la fête de l’Unité avec des prix totalement abordables, par rapport à ceux pratiqués il y a deux mois. Il faut adopter des prix qui correspondent au pouvoir d’achat des Camerounais », a déclaré pour sa part le président directeur général de DOVV, Philippe Tagne Noubissi.



Et pendant deux semaines, l’on va assister à une réduction de prix de certains produits alimentaires. Bien plus, le ministre du Commerce demande aux opérateurs qui n’ont pas encore suivi l’action citoyenne de DOVV, de procéder à un blocage des prix, surtout en ce qui concerne le riz, l’huile de palme brute et ses produits dérivés, ainsi que la farine et le sucre, entre autres.