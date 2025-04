Cameroun : une délégation d’hommes d’affaires turcs reçue par le ministre du Commerce

En vue de finaliser les préparatifs de la deuxième édition des rencontres économiques turco-camerounaises prévues le 24 avril prochain à Douala, le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a reçu le 17 avril 2025 à Yaoundé, une importante délégation d'opérateurs économiques turcs conduite par Fabrice Funiba Lowe, président de la Türkiye Cameroon's Businessmen Association (Turcaba).



« L'accélération du développement local et des échanges économiques turco-camerounais », tel est le thème retenu pour ces assises qui s'inscrivent dans la dynamique de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, axée notamment sur la transformation structurelle de l'économie nationale.



Aux côtés du président de Turcaba, l’on a noté la présence du vice-président de l'organisation, du président du patronat turc pour l'Afrique ainsi que de Didier Bikoula, représentant des Communes et Villes unies du Cameroun (CVUC) et maire de la commune d'Olanguina.



L’édition 2025 mettra un accent particulier sur les rencontres de type B to B (business to business), visant à établir des liens directs entre opérateurs économiques des deux pays, avec une attention particulière accordée aux investisseurs turcs déjà implantés au Cameroun. Le volet G to B (Government to business) n'est pas en reste, puisqu'il concernera particulièrement les Communes et Villes unies du Cameroun. « Turcaba a déjà signé une convention avec les CVUC dans l'optique d'accompagner nos municipalités dans la mise en œuvre de leurs projets maturés », peut-on apprendre.



Il s’agit d’une opportunité que les collectivités territoriales décentralisées entendent bien saisir pour identifier des partenaires turcs susceptibles de les accompagner dans leurs initiatives de développement local.



« Pour la deuxième édition de cette initiative de Turcaba, nous nous attendons à un partenariat dynamique et actif concrétisé par des investissements substantiels de la Turquie au Cameroun à travers une meilleure connaissance des acteurs », a déclaré le ministre du Commerce. Parmi les projets structurants évoqués lors de cette audience figure celui relatif à la production d'engrais organiques au Cameroun, porté par des investisseurs turcs.



La disponibilité locale d'intrants agricoles à des coûts compétitifs constituera sans nul doute, un atout pour le développement des filières agricoles camerounaises et leur positionnement sur le marché continental.