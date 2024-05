Cameroun : voici l'état d'avancement des travaux de reconstruction de la route Mora-Dabanga-Kousseri au 16 mai

Une liste de matériels supplémentaires disponibles a été communiquée, mais leur présence sur le terrain est différée pour des raisons de sécurité. Le personnel est mobilisé à l'exception de l'expert sécurité, de l'animateur en sécurité routière et du technicien chargé du suivi du maintien de la circulation.



La mission de contrôle a mobilisé cinq véhicules et le matériel nécessaire pour les travaux de topographie et de laboratoire.

D’après les travaux en cours, les études de la polygonale sont en cours. Les travaux de mise en forme ont débuté il y a une semaine.

Prochaines étapes sont le renforcement du matériel présent sur le site en fonction de l'évolution des travaux, le déploiement de l'expert sécurité, de l'animateur en sécurité routière et du technicien chargé du suivi du maintien de la circulation et la poursuite des études de la polygonale et des travaux de mise en forme.



En résumé, le projet de reconstruction de la route Mora-Dabanga-Kousseri est en cours de démarrage et progresse de manière satisfaisante. L'entreprise SOTCOCOG a déployé les ressources nécessaires et a débuté les travaux préparatoires. La poursuite des travaux devrait permettre d'améliorer de manière significative l'état de cette route d'ici quelques années.