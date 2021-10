Canada-Afrique : Justin Trudeau s’exprimera au Africa Accelerating 2021

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau présidera l’ouverture de sa conférence de trois jours, du 26 au 28 octobre 2021 Dans le cadre de la session d’ouverture de ce prochain sommet de trois jours, le leader canadien mettra en lumière les opportunités de renforcement de la collaboration canado-africaine offertes par un programme virtuel ouvert à tous. « Le message du Premier ministre sera centré sur les efforts canadiens, au Canada et sur le continent africain, pour relancer les économies africaines », a déclaré Sebastian Spio-Garbrah, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce Canada-Afrique.



Il a ajouté que « le discours de M. Trudeau soulignera que le Canada et l’Afrique possèdent de nombreux motifs d’être de solides partenaires, parmi lesquels les programmes en cours, les opportunités futures, ainsi que sa visite de l’an dernier à l’Union africaine ». Le mois dernier, la Chambre de commerce Canada-Afrique a félicité le Premier ministre Justin Trudeau, pour son engagement politique en faveur de l’Afrique, qui comprend notamment une stratégie de coopération économique applicable à toute l’Afrique, un soutien à l’Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, la mise à disposition d’investissements accrus dans les infrastructures et le développement des partenariats pour la recherche et l’innovation.



« Nous sommes très heureux de voir que certaines des recommandations discutées par le président de notre conseil d’administration et le président de la Coalition Canada-Afrique pour la croissance sont reprises dans l’allocution du premier ministre Trudeau », a déclaré M. Spio-Garbrah. APO