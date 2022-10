INTERNATIONAL Canada : le premier ministre Trudeau rencontre le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Octobre 2022



Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le 26 octobre le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui est en visite au Canada dans le cadre du premier Dialogue de haut niveau entre le Canada et la Commission de l’Union africaine.

Le premier ministre canadien a souligné le caractère historique de cet événement, qui constitue une étape importante dans l’établissement d’un partenariat structuré entre le Canada et la Commission de l’Union africaine.



Les deux dirigeants ont discuté des priorités communes qui sont à l’ordre du jour du Dialogue co-organisé par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le président Faki, lequel auonta lieu à Ottawa les 27 et 28 octobre. Il s’agit notamment de la démocratie, de l’égalité des sexes, de la croissance économique, du commerce et de l’investissement, de la lutte contre les changements climatiques et de la paix et de la sécurité.



Le premier ministre Trudeau a réitéré l’appui du Canada aux efforts de relance économique des pays d’Afrique dans le contexte post-pandémie, y compris l’autonomisation économique des femmes, la transformation agricole, l’inclusion financière et l’accès aux chaînes de valeur du marché. Il a également rappelé la disponibilité du Canada pour soutenir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.



Le premier ministre Trudeau et le président Faki ont discuté de leur engagement à protéger et renforcer la démocratie, ainsi que du rôle clé de la Commission de l’Union africaine à cet égard. Le premier ministre a souligné l’engagement du Canada à renforcer ses partenariats avec les pays, les institutions et les intervenants africains pour promouvoir la démocratie et protéger les droits de la personne.



Les deux dirigeants ont constaté l’urgence d’agir pour lutter contre la crise des changements climatiques, qui touche de manière disproportionnée les pays africains. Ils ont discuté de l’engagement du Canada à soutenir les États africains dans leurs stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. À quelques jours de la tenue de la COP27 en Égypte, le premier ministre a souligné que le Canada reconnaît l’importance des enjeux qui y seront discutés. Il a rappelé que le Canada entend contribuer au succès de la conférence.



Le premier ministre Trudeau a salué le rôle de leadership de la Commission dans la résolution des problèmes de paix et de sécurité sur le continent africain et a exprimé la détermination du Canada à demeurer un partenaire de la Commission dans la recherche et la mise en œuvre de solutions dans ce domaine. Le premier ministre Trudeau et le président Faki ont discuté de la situation en Éthiopie et dans la Corne de l’Afrique, des défis sécuritaires et humanitaires dans le Sahel, ainsi que de la menace terroriste et de l’insécurité alimentaire dans l’ensemble du continent.



Les deux dirigeants ont parlé des conséquences de l’invasion illégale de la Russie en Ukraine, qui touchent toute la planète. Le premier ministre Trudeau a souligné que les contributions des nations africaines pour condamner les violations du droit international par la Russie dans les forums multilatéraux comme les Nations Unies sont importantes et très appréciées. Le premier ministre a dit que le Canada reconnaît l’impact important et durable de la crise sur les pays africains et qu’il demeure déterminé à travailler avec les Africains pour relever ces défis.





