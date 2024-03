Candidature de Succès Masra : manœuvre politique ou opportunité de transformation ?

Le leader du parti Les Transformateurs et actuel Premier ministre, Succès Masra, a été désigné par les militants de son parti, pour se présenter à l'élection présidentielle du 6 mai 2024.



Lors d'un rassemblement à Ndjamena, le 10 mars 2024, Succès Masra a été officiellement investi comme candidat par son parti, malgré les défis sécuritaires, économiques et politiques qui persistent. Dans son discours, il a exposé les cinq priorités de son programme : l'éducation, la justice, la sécurité, la diplomatie et l'économie.



Il a souligné que la transition de co-pilote en tant que Premier ministre à côté du pilote, le président de la République, lui offrirait une plus grande marge de manœuvre pour apporter des changements rapides, en particulier dans les domaines régaliens.



Cette candidature a cependant suscité diverses réactions et critiques. Certains, comme Max Kemkoye de l'UDP, voient cette candidature comme une manœuvre politique prévue dans l'accord de Kinshasa pour accompagner Mahamat Idriss Deby, tandis que d'autres, comme le Pr Avocksouma Djona Atchenemou des Démocrates, dénoncent une trahison et un discours démagogique.



Le Pr Ahmat Mahamat Hassan, constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice, estime que cette candidature compromet l'alternance et la transformation du pays. Mahamat Zene Chérif du parti Tchad Uni considère, quant à lui, que cette candidature est une simple manœuvre pour légitimer l'élection de l'actuel président de la transition.



Malgré ces critiques, Succès Masra reste confiant dans sa capacité à diriger le pays, et promet de travailler pour répondre aux besoins et aux aspirations du peuple tchadien. La campagne électorale s'annonce tendue, mais Masra compte sur le soutien de ses partisans pour faire avancer sa vision de transformation du Tchad.