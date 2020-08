Canon révolutionne l’industrie du film en Afrique et dévoile son programme dédié à la transmission de savoir destinée aux cinéastes africains

Canon Afrique du Nord et Centrale (CCNA) (fr.Canon-CNA.com), un chef de file des solutions d’imagerie, a le plaisir de présenter Cinema EOS, la prochaine génération de caméras 5,9K compactes et polyvalentes. Des réalisateurs africains de renom, parmi lesquels Kunle Afolayan et Merzak Allouache, ont salué les performances de l’EOS C500 Mark II lors de leurs derniers tournages. En marge de ce lancement de produit, Canon a dévoilé une initiative de partage de connaissances destinée à la communauté cinématographique d’Afrique.

L’avenir de l’industrie cinématographique

Le dernier modèle de la gamme Cinema EOS Camera de Canon est doté du nouveau capteur Super 35mm 4K CMOS, d’une plage dynamique à plus de 16 arrêts et de codecs professionnels, le tout intégré au sein d’un boîtier compact et modulaire. Créé avec l’expertise et les connaissances techniques caractérisant les innovations Canon, le petit dernier de la famille EOS procure une expérience personnalisable de caméra de cinéma plein cadre pour ouvrir vos horizons créatifs.

Les nouvelles fonctionnalités de la gamme Cinema EOS Camera de Canon comprennent un capteur plein cadre équipé du nouveau processeur DIGIC DV 7 de Canon. La vaste palette de couleurs natives du capteur surpasse les normes actuelles pour permettre aux caméras de la gamme EOS de saisir des tons plus naturels et d’offrir une plus grande liberté d’étalonnage colorimétrique dans les productions SDR et HDR.

De plus, cette nouvelle caméra est la première de la gamme à proposer le format 5,9K Cinema RAW Light sur les nouvelles cartes CFexpress à stockage accéléré. Le double emplacement de cartes CFexpress procure une efficacité et souplesse accrues, ainsi qu’un enregistrement simultané sous le même format de fichier.

« Le soutien continu de Canon à la créativité via des technologies innovantes a contribué à l’émergence de nouvelles productions africaines. Notre objectif est de proposer un savoir-faire inégalé ainsi que des caméras et objectifs primés et conçus pour les professionnels et passionnés », déclare Amine Djouhara, directeur des ventes et du marketing chez Canon Afrique du Nord et Centrale. « La gamme Cinema EOS est l’expression parfaite de la forme et de la fonction. Elle s’adapte sans aucune difficulté à tout type de production grâce à sa conception modulaire, et nous sommes ravis de découvrir les nouvelles créations de talentueux cinéastes africains. »

Une collaboration avec de grandes productions cinématographiques africaines

Au Nigeria, Kunle Afolayan, acteur, producteur et réalisateur primé, sait comment les réalisateurs indépendants mettent la technologie à profit pour faire part de leurs expériences à un public international. Les films d’Afolayan font partie d’un nombre croissant de contributions africaines à la plateforme en ligne Netflix. Citation, sa dernière création en date, explore en profondeur la question de l’exploitation sexuelle des étudiantes nigérianes par leurs professeurs. Pour ce film percutant et audacieux, Afolayan a choisi la nouvelle EOS C500 Mark II de Canon.

« J’ai vu pour la première fois la Canon EOS C500 Mark II à l’IBC 2019 et j’ai été époustouflé par ses performances. Ce n’est normalement pas au réalisateur de dire au directeur de la photographie quel matériel utiliser, mais j’ai toujours voulu travailler en 4K plein cadre, et je savais que cette caméra aurait sa place sur la liste homologuée de Netflix, un objectif crucial pour cette production », déclare Kunle Afolayan, acteur, producteur et réalisateur nigérian. « Heureusement, Jonathan Kovel, le directeur de la photographie travaillant sur mon dernier film, a adoré la caméra. Nous avons donc pu filmer Citation avec la Canon EOS C500 Mark II, ce qui nous a offert un niveau d’authenticité et de créativité sans pareil. »

En Algérie, le réalisateur de renom Merzak Allouache a également jeté son dévolu sur la Canon EOS C500 Mark II pour son dernier film, dans le cadre d’un partenariat technique avec Baya Productions. Du haut d’une carrière de 40 ans, avec 22 films à son actif et une production primée en 1994 au Festival de Cannes pour Le Repenti, M. Allouache est de retour avec un nouveau chef-d’œuvre cinématographique - UNE FAMILLE - qui plonge le public dans un drame politique et familial d’une rare intensité.

« Le film a bénéficié de la technologie fournie par Canon. L’équipe de production a travaillé avec une caméra Canon EOS C500 Mark II et une panoplie d’objectifs et accessoires cinématographiques afin de filmer l’intégralité du long métrage en 5,9K à 24 images par seconde. Les EOS 5D Mark IV et EOSR ont également été utilisés durant tout le tournage et pour photographier les séquences en coulisse », déclare Hamoudi Laggoune, le talentueux chef opérateur algérien retenu pour travailler au côté d’Allouache sur son nouveau film. « La caméra procure une souplesse et une liberté totales pour choisir les formats d’image, les effets Bokeh et les objectifs convenant le mieux aux conditions de tournage », ajoute-t-il.

Partager les connaissances des professionnels

Les caméras Canon EOS ne s’adressent pas uniquement aux professionnels de l’industrie cinématographique. Leur solution flexible d’imagerie répond parfaitement à un large éventail d’activités et de niveaux d’expérience. Les caméras de cinéma EOS DSLRs et leurs objectifs continuent de recevoir la confiance de l’industrie du film pour leur qualité exceptionnelle et leur conception à toute épreuve. Elles sont également le choix tout naturel des cinéastes professionnels, comme en témoigne la liste des nominés et lauréats des Academy Award 2020.

Pour soutenir tous les cinéastes en herbe et aguerris durant cette période compliquée, Canon s’apprête à lancer une initiative de partage de connaissances de trois mois, comprenant plus de 42 webinaires, intitulée « Canon Tech Talk Series » et destinée au marché du film en Afrique. Le 11 août, le premier webinaire sera animé par Amine Djouhara (Canon), rejoint par les légendes du cinéma africain Hamoudi Laggoune et Kunle Afolayan. Cette première session s’intéressera aux fonctions de la Canon C500 Mark II et partagera les expériences des invités avec la caméra durant leurs récentes productions. Les fans de ces réalisateurs de talent découvriront en exclusivité les coulisses de leur environnement de travail et leurs équipements de prédilection.

Après cette édition spéciale, l’équipe CCNA poursuivra avec une série de webinaires « Canon Tech Talk » consacrés à l’évolution du secteur cinématographique, et notamment le vlogging, le streaming, la science des couleurs, la post-production, et tout un ensemble d’activités connexes. Les 18 webinaires restants – déclinés en cours pour débutants et professionnels fournis en trois langues (anglais, français et arabe) - assurent la continuité de l’apprentissage et du développement des compétences durant cette période sans précédent.

« Plus que jamais, nous devons tous nous soutenir mutuellement pour que le ralentissement mondial ne freine pas nos carrières et la passion de nos projets », déclare Amine Djouhara, directeur des ventes et du marketing chez Canon Afrique du Nord et Centrale. « Durant cette période complexe, cette série de webinaires propose un outil virtuel de développement pour maintenir l’évolution des compétences clés en vue d’une croissance pérenne et durable de l’industrie du film. »

Pour vous enregistrer aux premiers webinars gratuits, Canon Tech Talk Series, qui débutent le 12 août

À propos de Canon Afrique du Nord et Centrale (CCNA) :

Canon Afrique du Nord et Centrale (CCNA) (fr.Canon-CNA.com) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe. La création de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur un marché africain en forte évolution.

Canon est présent sur le continent africain depuis plus de 15 ans via ses distributeurs et partenaires, qui ont su créer une solide base de clientèle dans la région. CCNA fournit des produits technologiques de pointe et de haute qualité répondant aux exigences et aux changements rapides du marché africain. Forte de plus d’une centaine d’employés, CCNA gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays africains.

La philosophie d’entreprise de Canon est basée sur le principe japonais du Kyosei, qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». CCNA s'attache à développer une croissance durable, centrée sur la réduction de son impact environnemental, et aide ses clients à réduire leur empreinte écologique en utilisant les produits, solutions et services de Canon. Chez Canon, nous sommes des pionniers, réinventant en permanence le monde de l’imagerie pour faire avancer le bien commun. À travers notre technologie et notre esprit d’innovation, nous repoussons les limites du possible, pour nous aider à découvrir tous ensemble de nouvelles visions du monde. Nous insufflons de la créativité dans la vie de chacun, image par image. Parce que rendre notre monde visible, c’est nous permettre de le rendre meilleur.

