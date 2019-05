Canopy by Hilton fait ses débuts au Cap

Hilton (NYSE:HLT) ([www.Hilton.com](http://www.hilton.com/)) a annoncé avoir signé aujourd’hui une convention de gestion avec Growthpoint Properties, première SCPI d’Afrique du Sud, concernant l’ouverture d’un hôtel de sa marque «lifestyle» Canopy by Hilton. Les 150 chambres du nouveau Canopy by Hilton Cape Town Longkloof devraient accueillir leurs premiers voyageurs en 2021; ce sera… Read more on https://africa-newsroom.com/press/canopy-by-hilton-set-to-debut-in-africa?lang=fr

